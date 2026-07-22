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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت قرية حاجر مشطا التابعة لمركز طما شمالي محافظة سوهاج، واقعة مؤسفة بعدما أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم عدد من الأطفال، باشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة منزلية؛ ما استدعى نقلهم إلى مستشفى طما المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، وسط متابعة لحالتهم الصحية.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوصول 7 أشخاص إلى مستشفى طما المركزي، وهم يعانون من أعراض اشتباه تسمم غذائي، عقب تناول وجبة منزلية، حيث تم استقبالهم بقسم الطوارئ واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للتعامل مع حالتهم.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المصابين جميعهم من أسرة واحدة ويقيمون بقرية حاجر مشطا التابعة لدائرة مركز طما، وهم:" كمال ع ع، 48 عامًا، ودراهم م. ز، 45 عامًا، وسلوى خ. ع، 25 عامًا، ورحمة ك. ع، 9 سنوات، ومناع ك. ع، يبلغ من العمر عامًا ونصف، وكمال ع. ك، يبلغ من العمر 4 أشهر، والطفلة مكة ع. ك، البالغة من العمر عامين".

وكشفت التحريات الأولية أن أفراد الأسرة أصيبوا بحالة إعياء وقيء وآلام بالمعدة عقب تناولهم وجبة منزلية؛ ما أثار الاشتباه في تعرضهم لتسمم غذائي، وعلى الفور تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، وإخضاعهم للفحوصات الطبية اللازمة داخل المستشفى.

وقرر الفريق الطبي حجز المصابين داخل مستشفى طما المركزي تحت الملاحظة، لمتابعة حالتهم الصحية والتأكد من استقرارها، مع تقديم العلاج المناسب وفقًا لما تسفر عنه الفحوصات الطبية.

وفي الوقت نفسه، باشرت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم إخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الواقعة، وبيان السبب الحقيقي وراء إصابة أفراد الأسرة، وما إذا كانت الوجبة المنزلية هي السبب المباشر في حالات الاشتباه بالتسمم.

وتواصل الجهات المختصة متابعة الحالة الصحية للمصابين لحين تماثلهم للشفاء، مع استكمال الفحوصات والتحريات اللازمة لكشف جميع تفاصيل الواقعة.

سوهاج أخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج تسمم طما

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