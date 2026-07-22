هل العطش المستمر طبيعي؟ يشعر الجميع بالعطش بعد التعرض للحرارة أو ممارسة الرياضة أو تناول الأطعمة المالحة، لكن إذا استمر الشعور بالعطش طوال اليوم رغم شرب كميات كافية من الماء، فقد يكون ذلك علامة على مشكلة صحية تحتاج إلى الانتباه.

هل العطش المستمر علامة على مرض خطير؟

في هذا التقرير نستعرض أبرز أسباب العطش المستمر، ومتى يكون الأمر طبيعيًا، ومتى يستدعي استشارة الطبيب، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

أسباب العطش المستمر

هل العطش المستمر علامة على مرض خطير؟ لا تتجاهل هذه الأسباب

1- الجفاف

يعد الجفاف من أكثر أسباب العطش شيوعًا، وقد يحدث بسبب:

التعرق الشديد.

ارتفاع درجات الحرارة.

القيء أو الإسهال.

عدم شرب كمية كافية من الماء.

وقد يصاحبه جفاف الفم، والدوخة، وقلة التبول.

2- مرض السكري

يعد العطش الشديد أحد أشهر أعراض مرض السكري، خاصة إذا صاحبه:

كثرة التبول.

فقدان الوزن دون سبب.

الشعور بالإرهاق.

تشوش الرؤية.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، مما يدفع الجسم للتخلص من السكر الزائد عن طريق البول، فيفقد كمية كبيرة من السوائل.

3- تناول بعض الأدوية

قد تسبب بعض الأدوية زيادة الشعور بالعطش، مثل:

مدرات البول.

بعض أدوية الأمراض النفسية.

بعض أدوية الحساسية.

4- تناول كميات كبيرة من الملح

الإفراط في تناول المخللات، والوجبات السريعة، والأطعمة الغنية بالصوديوم يجعل الجسم يحتاج إلى المزيد من الماء للحفاظ على توازن السوائل.

5- جفاف الفم

قد يشعر الشخص بالعطش نتيجة نقص إفراز اللعاب، وليس بسبب نقص الماء في الجسم، وقد يحدث ذلك مع بعض الأمراض أو نتيجة تناول أدوية معينة.

6- اضطرابات نادرة

في حالات أقل شيوعًا، قد يكون العطش المستمر مرتبطًا ببعض الاضطرابات الهرمونية أو أمراض الكلى، لذلك لا ينبغي تجاهل استمرار الأعراض لفترة طويلة.

متى يكون العطش علامة تستدعي زيارة الطبيب؟

يُنصح بمراجعة الطبيب إذا استمر العطش عدة أيام دون سبب واضح، خاصة إذا صاحبه أحد الأعراض التالية:

كثرة التبول بصورة غير طبيعية.

فقدان الوزن.

الإرهاق الشديد.

تشوش الرؤية.

جفاف شديد بالفم.

دوخة أو إغماء.

استمرار العطش رغم شرب كميات كافية من الماء.

كيف تقلل الشعور بالعطش؟