بعد جدل الهرمونات .. هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم

فاجأت أسعار الدواجن المواطنين اليوم الأربعاء لتعود إلى الانخفاض مرة أخرى مع هدوء فى أسعار البيض ، وذلك نتيجة لزيادة الإنتاجية بنسبة تتراوح من 20 لـ 25%.

أسعار الدواجن اليوم

وعاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة الانخفاض حيث وصل سعر الكيلو لـ 58 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 62 جنيها أمس ،وتصل للمستهلك بسعر 72جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 43 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 55جنيها.

كما سجلت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 77 جنيه بعدما كان سعرها 97 جنيها وتصل للمستهلك 87 جنيهًا.

كذلك انخفضت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 105 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر 120جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من 200 لـيتراوح بين 170و 190جنيه في بعض المحلات أى انخفض مايقرب من 40 جنيهًا.

سعر الأوراك من 70لـ 90 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 70جملة لتصل للمستهلك بسعر 100جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

كما استقرت سعر كرتونة البيض الأبيض 70 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 90جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 100جنيها جملة وللمستهلك بنحو 110 جنيها

أكدت الدكتورة حنان قرني، مدير عام المجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حقن الدواجن بالهرمونات لزيادة أوزانها لا أساس له من الصحة، مشددة على أن هذه الادعاءات تفتقر إلى أي سند علمي أو عملي، ولا تعكس حقيقة منظومة إنتاج الدواجن في مصر.

وقالت قرني، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن الزيادة الملحوظة في أوزان الدواجن خلال السنوات الأخيرة ترجع إلى التطور الكبير في برامج التحسين الوراثي، إلى جانب تطبيق نظم التغذية العلمية والإدارة الحديثة للمزارع، وليس لاستخدام أي هرمونات كما يروج البعض.

التحسين الوراثي وراء النمو السريع

وأوضحت أن الدواجن المنتجة حاليًا تنتمي إلى سلالات متخصصة لإنتاج اللحوم، جرى تحسينها وراثيًا على مدار سنوات طويلة، ما يمنحها القدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة في فترة زمنية قصيرة، مع الحفاظ على كفاءتها الإنتاجية وجودة اللحم.

وأضافت أن الدجاجة يمكن أن يصل وزنها إلى ما بين 2 و2.5 كيلوجرام خلال فترة تتراوح بين 35 و40 يومًا، وهو معدل طبيعي تمامًا بالنسبة لهذه السلالات، ولا يرتبط بأي معاملات هرمونية.

الهرمونات ليست خيارًا عمليًا أو اقتصاديًا

وشددت مدير عام المجازر على أن فكرة حقن الدواجن بالهرمونات غير قابلة للتطبيق من الأساس، مؤكدة أن استخدامها في مزارع الدواجن يعد أمرًا مستحيلًا من الناحية العملية، سواء في المزارع الكبيرة أو الصغيرة.

وأضافت: “حقن كل طائر على حدة يتطلب تكلفة باهظة وجهدًا هائلًا، وهو ما يجعل هذه الفكرة غير منطقية وغير اقتصادية، فضلًا عن أنها لا تُستخدم في صناعة الدواجن الحديثة.”

تغذية متوازنة وإدارة احترافية

وأشارت قرني إلى أن نجاح صناعة الدواجن يعتمد على عدة عوامل رئيسية، أبرزها توفير علائق غذائية متوازنة تلبي الاحتياجات الغذائية للطائر في كل مرحلة عمرية، بالإضافة إلى تطبيق برامج رعاية صحية وإدارة دقيقة داخل المزارع، بما يضمن تحقيق أفضل معدلات النمو والإنتاج.

وأكدت أن هذه المنظومة المتكاملة هي السبب الحقيقي وراء الوصول إلى الأوزان الحالية، وليس كما يردد البعض عن استخدام الهرمونات.

دعوة لعدم الانسياق وراء الشائعات

ودعت مدير عام المجازر المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الجهات البيطرية والرقابية تتابع بصورة مستمرة جميع مراحل إنتاج الدواجن، وتطبق منظومة رقابية صارمة لضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق.

وأكدت أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تواصل جهودها في توعية المواطنين بالحقائق العلمية، ومواجهة الشائعات التي قد تثير البلبلة أو تؤثر على الثقة في قطاع الدواجن، مشيرة إلى أن الاعتماد على المصادر الرسمية يظل السبيل الأمثل للحصول على المعلومات الصحيحة.