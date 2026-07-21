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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تكريم مدربي الحرف اليدوية والتراثية ومتطوعي العمل مع متحدي الإعاقة بعزبة البرج

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

شهد  الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط ، احتفالية تكريم مدربي الحرف اليدوية والتراثية العاملين بالمدينة الصديقة للنساء، ومدربي منصة "أيادي مصر" ، ومتطوعي العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ،والتي أقيمت بمكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج، وذلك تقديرًا لجهودهم المتميزة في تدريب وتأهيل السيدات والفتيات، و الحفاظ على الحرف التراثية ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور  علي بيومي، رئيس الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج، و نجوى كيوان، مدير فرع ثقافة دمياط، والأستاذة مروة نبيل، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط ومدير وحدة تكافؤ الفرص و أيادي مصر بديوان عام المحافظة،  و عدد من القيادات التنفيذية.

واستُهلت فعاليات الاحتفالية بفقرات فنية قدمتها فرقة "رؤية" للدراما الحركية التابعة لقصر ثقافة دمياط،، حيث تضمنت عددًا من الاستعراضات الغنائية والفنية التي شارك فيها أبطال من ذوي الهمم، وعكست قيمًا مجتمعية إيجابية، من بينها المثابرة والإصرار، وحب العلم، ونبذ التنمر .

وأعرب محافظ دمياط عن سعادته بالتواجد بين أبنائه من ذوي الهمم، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم للأنشطة والمبادرات التي تسهم في تنمية قدراتهم، وصقل مهاراتهم، ودمجهم في المجتمع، بما يوفر لهم حياة كريمة وفرصًا أفضل للمشاركة الفاعلة في مختلف المجالات.


وأكد الدكتور حسام الدين فوزي أن محافظة دمياط تمتلك تاريخًا عريقًا في الصناعات والحرف اليدوية والتراثية، وهي جزء أصيل من هوية المحافظة ومصدر فخر لأبنائها، ومن هنا تأتي أهمية دعم هذه الحرف والحفاظ عليها، باعتبارها ركيزة للتنمية الاقتصادية المستدامة، ووسيلة لخلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة.

كما وجه" محافظ دمياط " الشكر والتقدير للقائمين على المدينة الصديقة للنساء،  ومنصة "أيادي مصر"، وفرع ثقافة دمياط  ، والوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج ومتطوعي العمل مع متحدى الإعاقة ولكل الشركاء والداعمين الذين أسهموا في نجاح هذه المبادرات .

وفي ختام الاحتفالية، سلّم محافظ دمياط شهادات التقدير للأستاذة مروة نبيل مقرر المجلس القومي للمرأة و مدير وحدة تكافؤ الفرص و٣٣ مدربة في مجال الحرف اليدوية والتراثية، تقديرًا لعطائهم في تدريب وتأهيل المستفيدين ، مثمنًا ما يبذلونه من جهود مخلصة ، ومؤكدًا استمرار المحافظة في تقديم كافة أوجه الدعم للمبادرات التي تستهدف تنمية الحرف التراثية وتمكين المرأة اقتصاديًا .

واختُتمت الاحتفالية بالتقاط الصور التذكارية لمحافظ دمياط مع المدربين وأبناء المحافظة من ذوي الهمم، في أجواء سادتها مشاعر التقدير والاعتزاز بما يحققونه من إنجازات وعطاء.

دمياط محافظ دمياط حسام فوزى عزبه البرج

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