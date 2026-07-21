تداول 13 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط 7 سفن وغادرته 6 سفن خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ إجمالي عدد السفن التي تم تداولها 13 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكرت هيئة الميناء، في بيان اليوم الثلاثاء، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 26 ألفا و226 طنا شملت 9816 طن علف بنجر، و8640 طن يوريا، و7305 أطنان كلينكر و465 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26 ألفا و97 طنا شملت 8526 طن خردة، و7500 طن حديد، و1794 طن خشب زان، و2997 طن فول صويا و5280 طن بضائع متنوعة.

وأضافت أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1102 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 275 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1001 حاوية مكافئة.

وتابعت أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 10 آلاف 3442 طنًا، فيما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 56 ألفا و618 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5863 حركة.