موقف غامض لـ مرموش بشأن رحيله عن مانشستر سيتي

كشفت بعض التقارير الصحفية عن موقف عمر مرموش نجم مانشستر سيتي بشأن مستقبله مع الفريق.

وأكد التقرير بموقع ذي أتلتيك أن هناك عدد كبير من لاعبي الفريق قد يرحلون خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد التقرير أن الإسباني رودري يتبقى له عام واحد فقط في عقده ولا توجد نية واضحة من اللاعب بشأن رحيله او بقائه.

وأضاف أن ماتيو كوفاسيتش وجيمس ترافورد ونيكو جونزاليس يعدون من أبرز المرشحين للرحيل.

وأضاف التقرير أن مستقبل عمر مرموش مازال غامض بالاضافة للهولندي تيجاني ريندرز.

واضاف ان ريال مدريد يتابع المدافع البرتغالي روبن دياز.