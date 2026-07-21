استفززت الأهلي إعلاميا .. رئيس المغرب الفاسي يكشف سر التعاقد مع بنجديدة

كشف عمر بنيس، رئيس الشركة الرياضية لنادي المغرب الفاسي، كواليس المفاوضات التي قادت إلى انتقال المهاجم المغربي سفيان بنجديدة إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد بنيس أن إدارة المغرب الفاسي كانت تتابع اللاعب قبل بداية الموسم الماضي، ونجحت في التعاقد معه رغم الظروف الصعبة التي كان يمر بها النادي، مشيدًا بما يتمتع به بنجديدة من احترافية والتزام داخل وخارج الملعب.

وأوضح رئيس الشركة الرياضية أن الأهلي بدأ المفاوضات بعروض شفهية لم ترقَ إلى تطلعات ناديه، مشيرًا إلى أنه تعمد إثارة الأمر إعلاميًا للضغط من أجل تقديم عرض رسمي.

وقال بنيس: "قلت وقتها: لماذا يرحل لاعبنا إلى نادٍ يشارك في كأس الكونفدرالية بينما نحن سنلعب في دوري أبطال أفريقيا؟ وبعدها مباشرة وصل العرض الرسمي من الأهلي."

وأضاف أن المقابل المالي الذي سيحصل عليه اللاعب مع الأهلي كان عاملًا حاسمًا في إتمام الصفقة، مؤكدًا أن راتب بنجديدة في القلعة الحمراء يعادل تقريبًا إجمالي رواتب أكبر ثلاثة أندية في المغرب.

واختتم تصريحاته قائلًا: "لا يمكن أن أقف في طريق لاعب سيتضاعف راتبه خمس أو ست مرات، ومن حقه أن يخوض هذه الخطوة المهمة في مسيرته."