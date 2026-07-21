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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالصور | جمال الدين : اقتصادية قناة السويس الحل الناجز للشركات الأمريكية أمام التحديات العالمية

رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل مساعد وزير التجارة الأمريكي لبحث التعاون المشترك
رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل مساعد وزير التجارة الأمريكي لبحث التعاون المشترك
محمد الغزاوى

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في مقر الهيئة بالعاصمة الجديدة،  ستيف هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل، والوفد المرافق له، وذلك في إطار التعريف بالهيئة وأبرز مقوماتها كوجهة مفضلة للاستثمار العالمي، بالإضافة إلى بحث التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما بمجالات الصناعة والخدمات اللوجستية، هذا وقد حضر اللقاء، عدد من القيادات التنفيذية للهيئة، وممثلي السفارة الأمريكية بالقاهرة.

رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل مساعد وزير التجارة الأمريكي لبحث التعاون المشترك

وفي مستهل اللقاء قدم  وليد جمال الدين، عرضًا تقديميًّا عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تناول خلاله أبرز المزايا التنافسية للمنطقة وما تتبناه من منهجية تقريب مناطق التصنيع والإنتاج من الأسواق المستهدفة بالاعتماد على التكامل بين المناطق الصناعية واللوجستية والمواني البحرية التابعة لها على البحرين المتوسط والأحمر، مدعومة باتفاقيات التجارة الحرة الدولية التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية وتسمح لها بالتموضع كحلقة وصل بين المستثمرين داخلها وأكثر من ملياري مستهلك عالميًّا، بتكلفة تنافسية في الطاقة والعمالة الفنية المدربة، ونظام شباك واحد بخدمات رقمية، ومنصات إلكترونية للتشبيك الصناعي والخدمات اللوجستية، وجاهزية كبرى على مستوى المرافق والبنية التحتية، وشبكات الطرق والسكك الحديدية والأنفاق التي تربط مناطق الهيئة بباقي أنحاء الجمهورية، مما يساهم في دعم الإنتاج والتصدير.

وأوضح رئيس اقتصادية قناة السويس حرص الهيئة الكبير على التعاون مع مجتمع الأعمال الأمريكي، لما تملكه الشركات الأمريكية من خبرات واسعة في مختلف القطاعات الصناعية واللوجستية، لافتًا إلى تطلعه للقيام بجولة ترويجية مرتقبة خلال العام المالي الحالي للولايات المتحدة لتوسيع أطر التعاون مع الشركات الأمريكية، في ظل العلاقات المتميزة بين مصر والولايات المتحدة، مؤكدًا أن اقتصادية قناة السويس تمثل النموذج الفاعل لمواجهة كافة التحديات العالمية.

من جانبه أعرب مساعد وزير التجارة الأمريكي، عن سعادته بالتعرف على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما تقدمه من مزايا تنافسية، مبديًا إعجابه بمدى التطور الذي تشهده على مستوى المشروعات بالمواني، والبنية التحتية، فضلًا عن المرونة والديناميكية التي تتمتع بها، مؤكدًا تطلعه لمزيد من التعاون في المستقبل القريب؛ حيث تمثل المنطقة الاقتصادية فرصة متميزة كخيار استثماري للشركات الأمريكية في العديد من القطاعات.

السويس قناة السويس اقتصادية قناة السويس مساعد وزير التجارة الامريكي

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