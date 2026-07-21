12 شهيدا بينهم 4 أطفال جراء عدوان الاحتلال على غزة

استُشهد 12 فلسطينيًا، بينهم أربعة أطفال، وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم الثلاثاء، في غارات شنتها طائرات الاحتلال الحربية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وذلك وفقا للقاهرة الإخبارية.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية في مستشفيات قطاع غزة، باستشهاد 12 فلسطينيًا، بينهم أربعة أطفال، جراء الغارات التي استهدفت عدة مناطق في القطاع منذ ساعات الفجر، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي مدينة غزة، استُشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال شقة سكنية في منطقة السامر وسط المدينة.

وفي وسط قطاع غزة، استُشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارة نفذتها طائرة مسيّرة للاحتلال استهدفت مركبة في منطقة الزهراء.