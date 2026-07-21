برلماني: تصدر مصر القارة الإفريقية في جذب الاستثمارات يعكس نجاح الدولة في بناء مناخ اقتصادي تنافسي

أشاد النائب عيد حماد عضو مجلس النواب بتصدر مصر دول القارة الإفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام الرابع على التوالي، معتبرًا أن هذا الإنجاز يعكس نجاح الدولة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية.

وقال إن تحقيق تدفقات استثمارية بلغت 15.5 مليار دولار يؤكد أن مصر أصبحت تمتلك مقومات قوية لجذب رؤوس الأموال، في ظل ما شهدته من تطوير للبنية التحتية، وإقامة مشروعات قومية عملاقة، وتحسين بيئة الاستثمار، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية.

دعم القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته

وأضاف أن إشادة تقرير "الأونكتاد" بمكانة مصر كقاعدة إنتاج ومركز للمعالجة الصناعية يعكس التطور الكبير الذي حققته الدولة في دعم القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته، وهو ما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وتعزيز الصادرات.

واختتم النائب عيد حماد بيانه بالتأكيد على أن الحفاظ على هذا الأداء يتطلب مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، ودعم الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة خلال السنوات المقبلة.