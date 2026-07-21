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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء لبنان : استئناف الرحلات المباشرة مع أمريكا فرصة لتعزيز التواصل والانفتاح

تواصل مباشر
تواصل مباشر
ملك ريان

أكد رئيس الوزراء اللبناني أن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة يمثل تطوراً مهماً في العلاقات بين البلدين، ويعكس رغبة مشتركة في تعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة للتواصل على مختلف المستويات. 

وأوضح أن إعادة تشغيل هذا الخط الجوي من شأنها تسهيل حركة السفر والتنقل أمام آلاف اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة، إلى جانب رجال الأعمال والطلاب والسياح، بما يسهم في تقوية الروابط الإنسانية والاقتصادية والثقافية بين الجانبين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الخطوة تحمل أهمية خاصة للبنان في ظل الجهود الرامية إلى استعادة النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً أن تحسين الربط الجوي مع الولايات المتحدة سيمنح قطاعي السياحة والطيران دفعة جديدة، كما سيعزز حركة التجارة والاستثمار ويزيد من فرص التعاون في العديد من المجالات.

وأضاف أن الحكومة اللبنانية تعمل بالتنسيق مع الجهات الأميركية المختصة لاستكمال المتطلبات الفنية والأمنية اللازمة لإعادة تسيير الرحلات، بما يتوافق مع المعايير الدولية الخاصة بسلامة وأمن الطيران المدني.

ولفت إلى أن استئناف الرحلات المباشرة لا يمثل مجرد خطوة في قطاع النقل، بل يعد رسالة إيجابية تعكس تنامي الثقة الدولية في لبنان، وتؤكد أهمية دعم جهود الدولة لإعادة تنشيط الاقتصاد والانفتاح على الأسواق العالمية. 

كما شدد على أن وجود خط جوي مباشر بين البلدين سيختصر وقت السفر ويقلل من مشقة الرحلات غير المباشرة، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على حركة المسافرين والجالية اللبنانية الكبيرة في الولايات المتحدة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تنظر إلى هذا الملف باعتباره جزءاً من رؤية أشمل لتطوير قطاع الطيران المدني وتعزيز مكانة مطار رفيق الحريري الدولي، بما يواكب خطط التعافي الاقتصادي، ويعزز حضور لبنان على خريطة النقل الجوي الإقليمي والدولي. 

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار العمل مع الشركاء الدوليين لتوسيع شبكة الرحلات الجوية، بما يخدم مصالح المواطنين ويدعم فرص الاستثمار والسياحة.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن استئناف الرحلات المباشرة مع الولايات المتحدة يمثل فرصة حقيقية لتعزيز التواصل بين الشعبين، وفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي، بما يحقق مصالح البلدين ويدعم استقرار قطاع الطيران اللبناني خلال الفترة المقبلة.


 

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