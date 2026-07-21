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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نظير 8 ملايين دولار.. اتحاد جدة يتمسك بـ نجم الأهلي| خاص

زيزو وإمام عاشور
زيزو وإمام عاشور
القسم الرياضي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة عن وجود اهتمام من جانب نادي اتحاد جدة السعودي بالتعاقد مع إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب مؤخرًا وتألقه في بطولة كأس العالم.

وأكد المصدر أن إدارة اتحاد جدة تضع إمام عاشور ضمن قائمة أبرز الخيارات لتدعيم خط الوسط، إلا أن اللاعب يأتي في المرتبة الثانية ضمن أولويات النادي السعودي، خلف المغربي عز الدين أوناحي، لاعب جيرونا الإسباني، والذي يعد الهدف الأول للاتحاد في الفترة الحالية.

وأضاف المصدر أن القيمة المالية لصفقة عز الدين أوناحي قد تصل إلى 10 ملايين دولار أو أكثر، وهو ما يجعل المفاوضات مع ناديه الإسباني صعبة، وفي حال تعثر إتمام الصفقة، فإن اتحاد جدة سيحول تركيزه بشكل كامل نحو التعاقد مع إمام عاشور من النادي الأهلي.

وأوضح المصدر أن النادي السعودي مستعد لتقديم عرض مالي يصل إلى 8 ملايين دولار للحصول على خدمات إمام عاشور، حال فشل صفقة أوناحي، خاصة في ظل رغبة الجهاز الفني لاتحاد جدة في تدعيم خط الوسط بلاعب يمتلك القدرات الفنية والبدنية التي تتناسب مع طموحات الفريق.

وأشار المصدر إلى أن العرض المالي المتوقع لإمام عاشور لن يقتصر على قيمة الانتقال فقط، حيث من المنتظر أن يحصل اللاعب على راتب سنوي كبير قد يصل إلى 4 ملايين دولار في الموسم حال انتقاله إلى صفوف اتحاد جدة.
وشدد المصدر على أن الأهلي يتمسك باستمرار إمام عاشور باعتباره أحد العناصر الأساسية في الفريق، ولن يناقش أي عروض لرحيله إلا في حال وصول عرض استثنائي يتناسب مع قيمة اللاعب وأهمية دوره داخل صفوف القلعة الحمراء.

إمام عاشور الأهلي اتحاد جدة

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