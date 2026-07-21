البرلمان العربي يستنكر تصريحات المتحدث العسكري لميليشيا الحوثي بشأن السعودية

أعرب محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي عن إدانة واستنكار البرلمان العربي للتصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري لميليشيا الحوثي بشأن اتهام المملكة العربية السعودية بحصار الشعب اليمني وفرض حظر على الملاحة البحرية، مؤكدًا رفض البرلمان العربي التام لهذه التصريحات الاستفزازية وغير المسؤولة، والتي تتناقض مع ما تقوم به المملكة العربية السعودية من جهود متواصلة وما تقدمه من دعم مستمر للشعب اليمني.

وأكد "اليماحي" رفض البرلمان العربي القاطع لأية تصريحات مسيئة أو تهديدات تستهدف المملكة العربية السعودية أو تمس سيادتها وأمنها الوطني، مشددًا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر

ودعا "اليماحي" المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم (2722)، بما يضمن حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، وردع أي أعمال من شأنها تهديد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وجدد "اليماحي" تضامن البرلمان العربي الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمه لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومصالحها.

https://youtu.be/c0POMaoAuJQ