قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر.. أحمد موسى: العالم لازم يشكر مصر لفضح الفيفا والأرجنتين
جيش الاحتلال يعلن قتل عنصرين من الجهاد الإسلامي في غارتين وسط غزة
العملة الخضراء .. تعرف على أسعار الدولار في البنوك اليوم
استشهاد فلسطينيين وإصابة 16 آخرين في قصف الاحتلال لمستشفى شمال قطاع غزة
نهائي كأس العالم 2026 يتحول إلى منصة للأزياء العالمية بحضور ميلانيا ترامب والمشاهير
رازوفيتش يتصدر قائمة المرشحين لتولي القيادة الفنية للزمالك
نتيجة الثانوية العامة 2026 |حقيقة تراجع الحاصلين على الدرجة النهائية في الكيمياء
عقوبات مغلظة.. الكهرباء تحذر أصحاب السرادقات والمحال من هذا الفعل
مقترح برلماني لتجريم التصوير العشوائي للمواطنين
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع أجواء شديدة الحرارة والعظمى في القاهرة 38
بيان عاجل لـ الجيش اللبناني بعد انسحاب الاحتلال من بعض مناطق الجنوب
محمد دياب في رثاء هاني شنودة: مثالًا للإيجابية والتفاؤل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دعم لفلسطين وشراكة اقتصادية .. أبرز رسائل لقاء لوكاشينكو برئيس البرلمان العربي

الرئيس البيلاروسي يستقبل وفد البرلمان العربي
الرئيس البيلاروسي يستقبل وفد البرلمان العربي
الديب أبوعلي

استقبل ألكسندر لوكاشينكو، رئيس جمهورية بيلاروس، وفد البرلمان العربي برئاسة محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة تناولت سبل الارتقاء بالعلاقات العربية–البيلاروسية، وتعزيز التعاون البرلماني والاقتصادي، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي مستهل اللقاء، رحب الرئيس ألكسندر لوكاشينكو برئيس البرلمان العربي والوفد المرافق، مؤكدًا اعتزاز جمهورية بيلاروس بهذه الزيارة، باعتبارها أول زيارة رسمية لرئيس البرلمان العربي إلى جمهورية بيلاروس، والتي تعكس اهتمام الجانبين بفتح صفحة جديدة من التعاون البرلماني المؤسسي بين البرلمان العربي والجمعية الوطنية لجمهورية بيلاروس.

وأكد أن بلاده ترتبط بعلاقات قوية واستراتيجية مع عدد من الدول العربية، حققت خلالها مستويات متقدمة من التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري، مشيرًا إلى أن بيلاروس تتطلع إلى أن تمتد هذه العلاقات بنفس الزخم والعمق إلى كافة الدول العربية الأخرى، مشددًا في هذا السياق على أن البرلمان العربي يمثل شريكًا مهمًا وجسرًا برلمانيًا فاعلًا لتعزيز التواصل مع العالم العربي.

وفي سياق القضايا الإقليمية والدولية، أكد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو دعم جمهورية بيلاروس الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، كما شدد على تمسك بلاده بمبادئ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، انطلاقًا من التزامها بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

دعم حقوق الشعب الفلسطيني 

كما أكد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو دعمه الكامل لتعزيز التعاون بين البرلمان العربي والجمعية الوطنية لجمهورية بيلاروس بغرفتيها، بما يسهم في ترسيخ الدبلوماسية البرلمانية كأحد المسارات الداعمة للعلاقات العربية البيلاروسية وتعزيزها، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وتشجيع إقامة مشروعات استثمارية مشتركة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الأعمال في الجانبين مشيرًا إلى أن التعاون البرلماني يمثل عنصرًا مهمًا في بناء علاقات صداقة قوية، على أن يكون التعاون الاقتصادي هو الأساس الذي تستند إليه هذه العلاقات.

ومن جانبه، أعرب محمد بن أحمد اليماحي عن بالغ شكره وتقديره لفخامة الرئيس على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا أن البرلمان العربي ينظر إلى هذه الزيارة باعتبارها محطة مفصلية في مسار العلاقات العربية–البيلاروسية، وانطلاقة نحو شراكة برلمانية أكثر فاعلية وشمولًا.

وأكد "اليماحي" حرص البرلمان العربي على أن يواكب التعاون البرلماني بين الجانبين الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات بين جمهورية بيلاروس والدول العربية على المستوى الحكومي، مشيرًا إلى أن البرلمان العربي، بوصفه المظلة البرلمانية للدول العربية، مستعد لتسخير قنوات تواصله مع البرلمانات الوطنية والجهات المعنية في الدول العربية لدعم المبادرات التي تسهم في تعزيز التعاون مع جمهورية بيلاروس، وخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

كما أشاد رئيس البرلمان العربي بالمواقف الإيجابية التي عبر عنها فخامة الرئيس تجاه القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مثمنًا دعم جمهورية بيلاروس للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومؤكدًا أهمية استمرار هذا الدعم داخل مختلف المحافل والمنظمات الدولية، بما يعزز الجهود الرامية إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن العالم العربي يمثل شريكًا طبيعيًا لجمهورية بيلاروس في إطار توجهها نحو تعزيز حضورها في دول الجنوب، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتيح فرصًا واعدة لبناء شراكات سياسية واقتصادية أكثر اتساعًا وتوازنًا، وأن البرلمان العربي سيعمل على دعم المبادرات والمقترحات التي من شأنها تحويل هذه الفرص إلى مشروعات تعاون ملموسة تخدم مصالح الجانبين.

حضر اللقاء من البرلمان العربي النائب اللواء هشام الحصري نائب رئيس البرلمان العربي والنائب الدكتور عبدالسلام نصية عضو البرلمان العربي والنائب مجحم الصقور عضو البرلمان العربي.

https://youtu.be/PCq1NLYPg7g

بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروس جمهورية بيلاروس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي اليماحي فلسطين القدس الرئيس ألكسندر لوكاشينكو رئيس البرلمان العربي القضية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026|تفاصيل منح درجات الرأفة لإنقاذ الطلاب من "حافة الرسوب"

أحمد جلال عبد القوي

مصدر مقرب يكشف تفاصيل جديدة في وفاة أحمد جلال عبد القوي

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد قريباً

الذهب

الحق اشتري.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

عدادات الكهرباء

لقراءة عدادات الكهرباء.. شعاع تعلن عن وظائف براتب يصل إلى 15 ألف جنيه

تصادم

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سقوط ميكروباص من أعلى الطريق الحر بالقليوبية

نادى الزمالك

أزمات لا تنتهي.. نجوم الزمالك في قسم الشرطة| إيه الحكاية؟

اتوبيس

هيئة النقل العام بالقاهرة توضح الفئات المعفاة من تذاكر الأتوبيسات

ترشيحاتنا

ثورة 23 يوليو

برلماني: ثورتا 23 يوليو و30 يونيو جسدتا إرادة الشعب المصري

مجلس النواب

بعد التصديق عليها.. ماذا ينتظر المواطن من موازنة 2026/2027؟

النائبة عبير عطا الله

عبير عطا الله : إنهاء أزمة شهادات الدبلومة الأمريكية بالسعودية يجسد سرعة استجابة الدولة

بالصور

طريقة عمل الإسبانش لاتيه بدون ماكينة إسبريسو

الإسبانش لاتيه
الإسبانش لاتيه
الإسبانش لاتيه

هل البقع السوداء على الشيبسي خطيرة؟ الحقيقة الكاملة

هل البقع السوداء على الشيبسي خطيرة؟ الحقيقة الكاملة
هل البقع السوداء على الشيبسي خطيرة؟ الحقيقة الكاملة
هل البقع السوداء على الشيبسي خطيرة؟ الحقيقة الكاملة

ما هو الإسبانش لاتيه؟ ولماذا أصبح من أشهر مشروبات القهوة؟

الإسبانش لاتيه
الإسبانش لاتيه
الإسبانش لاتيه

إنشاء مجمع ورش جديد لتنظيم الأنشطة الحرفية بالعاشر | صور

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

فيديو

شقيقة أحمد جلال عبد القوي

انهيار شقيقة أحمد جلال عبد القوي أثناء تشييع جثمانه

شاب خاطر بحياته لإنقاذ أسرة من الغرق في ترعة بالغربية

طلعهم من العربية واحد واحد.. بطل ينقذ أسرة كاملة من الغرق

عقود الإيجار داخل إسرائيل

"إذا جاء المسيح".. بند غريب في عقود الإيجار داخل إسرائيل!

نادي بشكتاش

هل ينتقل صلاح لبشكتاش.. النادي التركي يحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد