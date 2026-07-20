دعم لفلسطين وشراكة اقتصادية .. أبرز رسائل لقاء لوكاشينكو برئيس البرلمان العربي

استقبل ألكسندر لوكاشينكو، رئيس جمهورية بيلاروس، وفد البرلمان العربي برئاسة محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة تناولت سبل الارتقاء بالعلاقات العربية–البيلاروسية، وتعزيز التعاون البرلماني والاقتصادي، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي مستهل اللقاء، رحب الرئيس ألكسندر لوكاشينكو برئيس البرلمان العربي والوفد المرافق، مؤكدًا اعتزاز جمهورية بيلاروس بهذه الزيارة، باعتبارها أول زيارة رسمية لرئيس البرلمان العربي إلى جمهورية بيلاروس، والتي تعكس اهتمام الجانبين بفتح صفحة جديدة من التعاون البرلماني المؤسسي بين البرلمان العربي والجمعية الوطنية لجمهورية بيلاروس.

وأكد أن بلاده ترتبط بعلاقات قوية واستراتيجية مع عدد من الدول العربية، حققت خلالها مستويات متقدمة من التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري، مشيرًا إلى أن بيلاروس تتطلع إلى أن تمتد هذه العلاقات بنفس الزخم والعمق إلى كافة الدول العربية الأخرى، مشددًا في هذا السياق على أن البرلمان العربي يمثل شريكًا مهمًا وجسرًا برلمانيًا فاعلًا لتعزيز التواصل مع العالم العربي.

وفي سياق القضايا الإقليمية والدولية، أكد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو دعم جمهورية بيلاروس الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، كما شدد على تمسك بلاده بمبادئ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، انطلاقًا من التزامها بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

دعم حقوق الشعب الفلسطيني

كما أكد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو دعمه الكامل لتعزيز التعاون بين البرلمان العربي والجمعية الوطنية لجمهورية بيلاروس بغرفتيها، بما يسهم في ترسيخ الدبلوماسية البرلمانية كأحد المسارات الداعمة للعلاقات العربية البيلاروسية وتعزيزها، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وتشجيع إقامة مشروعات استثمارية مشتركة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الأعمال في الجانبين مشيرًا إلى أن التعاون البرلماني يمثل عنصرًا مهمًا في بناء علاقات صداقة قوية، على أن يكون التعاون الاقتصادي هو الأساس الذي تستند إليه هذه العلاقات.

ومن جانبه، أعرب محمد بن أحمد اليماحي عن بالغ شكره وتقديره لفخامة الرئيس على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا أن البرلمان العربي ينظر إلى هذه الزيارة باعتبارها محطة مفصلية في مسار العلاقات العربية–البيلاروسية، وانطلاقة نحو شراكة برلمانية أكثر فاعلية وشمولًا.

وأكد "اليماحي" حرص البرلمان العربي على أن يواكب التعاون البرلماني بين الجانبين الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات بين جمهورية بيلاروس والدول العربية على المستوى الحكومي، مشيرًا إلى أن البرلمان العربي، بوصفه المظلة البرلمانية للدول العربية، مستعد لتسخير قنوات تواصله مع البرلمانات الوطنية والجهات المعنية في الدول العربية لدعم المبادرات التي تسهم في تعزيز التعاون مع جمهورية بيلاروس، وخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

كما أشاد رئيس البرلمان العربي بالمواقف الإيجابية التي عبر عنها فخامة الرئيس تجاه القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مثمنًا دعم جمهورية بيلاروس للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومؤكدًا أهمية استمرار هذا الدعم داخل مختلف المحافل والمنظمات الدولية، بما يعزز الجهود الرامية إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن العالم العربي يمثل شريكًا طبيعيًا لجمهورية بيلاروس في إطار توجهها نحو تعزيز حضورها في دول الجنوب، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتيح فرصًا واعدة لبناء شراكات سياسية واقتصادية أكثر اتساعًا وتوازنًا، وأن البرلمان العربي سيعمل على دعم المبادرات والمقترحات التي من شأنها تحويل هذه الفرص إلى مشروعات تعاون ملموسة تخدم مصالح الجانبين.

حضر اللقاء من البرلمان العربي النائب اللواء هشام الحصري نائب رئيس البرلمان العربي والنائب الدكتور عبدالسلام نصية عضو البرلمان العربي والنائب مجحم الصقور عضو البرلمان العربي.

https://youtu.be/PCq1NLYPg7g