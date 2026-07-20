بعد هذا الموقف | وزير النقل يكافئ المواطنة ليلى الأنصاري بوظيفة في أبيلا مصر

كرم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، المواطنة ليلى الانصاري، المقيمة بمحافظة أسوان، وأعرب خلاله عن خالص شكره وتقديره لما أبدته من شجاعة ومسئولية وطنية، بعدما تصدت لمجموعة من الصبية أثناء قيامهم برشق أحد قطارات السكك الحديدية بالحجارة، في موقف بطولي جسّد أسمى معاني الوعي المجتمعي والانتماء الوطني، وأسهم في حماية أرواح الركاب والحفاظ على الممتلكات العامة، مؤكدًا فخره واعتزازه بما قامت به من موقف وطني نبيل يعكس قدرًا كبيرًا من الوعي والمسئولية والإيجابية.

هيئة المحطات النووية ترد على الادعاءات المتداولة بشأن إجراءات السلامة خلال تركيب وعاء ضغط المفاعل بالوحدة الثانية في الضبعةهيئة المحطات النووية ترد على الادعاءات المتداولة بشأن إجراءات السلامة خلال تركيب وعاء ضغط المفاعل بالوحدة الثانية في الضبعة



وخلال مراسم التكريم، منح الوزير ليلى الأنصاري شهادة تقدير تقديرًا لما أبدته من شجاعة ومسئولية وطنية، كما سلمها عقد تعيين للعمل بشركة أبيلا مصر لإدارة قطارات النوم بمحطة سكك حديد أسوان، تقديرًا لموقفها الوطني المشرف، مؤكدًا أن الدولة لا تنسى أبناءها المخلصين الذين يقدمون نماذج مضيئة في حب الوطن والحفاظ على مقدراته.



وأكد وزير النقل، أن السيدة ليلى الانصاري تمثل نموذجًا أصيلًا للمواطنة المصرية، وتجسد الصورة المشرفة للمرأة المصرية العظيمة، مشيرًا إلى أن موقفها يعكس أصالة الأمهات المصريات اللاتي يحرصن دائمًا على حماية الممتلكات العامة التي تخدم أبناء الشعب المصري، مؤكدًا أن ما قامت به لم يكن مجرد تصرف عفوي، وإنما نموذج عملي للمواطنة الإيجابية والانتماء الحقيقي للوطن، ورسالة مهمة تؤكد أن الحفاظ على الممتلكات العامة وصون أرواح المواطنين مسئولية مشتركة تقع على عاتق الجميع.

وأضاف الوزير أن وزارة النقل تقدر كل مواطن يساهم بإيجابية في حماية مرافق الدولة والحفاظ على سلامة المواطنين، مؤكدًا أن مثل هذه النماذج الوطنية تستحق كل التقدير، لما تمثله من قدوة حسنة في دعم جهود الدولة للحفاظ على الممتلكات العامة وترسيخ ثقافة المسئولية المجتمعية.



ومن جانبها، أعربت ليلى الأنصاري عن بالغ سعادتها واعتزازها بهذا التكريم، موجهة خالص الشكر والتقدير للفريق مهندس كامل الوزير على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدة أن ما قامت به كان واجبًا وطنيًا خالصًا، وأن القطار ملك لكل المصريين، وأن الحفاظ على سلامة الركاب والممتلكات العامة مسئولية تقع على عاتق كل مواطن. كما أشادت بما تشهده منظومة النقل، ولا سيما السكك الحديدية، من مشروعات تطوير وتحديث غير مسبوقة خلال الفترة الحالية، والتي انعكست على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفعت من كفاءة التشغيل ومعايير السلامة. وأعربت عن فخرها بالانضمام إلى أسرة شركة أبيلا مصر لإدارة قطارات النوم، مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها لأداء عملها بإخلاص وتفانٍ، بما يسهم في خدمة المواطنين ودعم مسيرة تطوير منظومة السكك الحديدية.