قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نظر استئناف عصابة الحج الوهمي على حبسهم 3 سنوات.. 25 يوليو
أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 21-7-2026 في مصر
غداً.. اختبار تصفيات مادة البرمجة لطلاب أولى ثانوي وتأهيل المتفوقين للسفر لليابان
الأمم المتحدة تحذر من خطر تفشي "إيبولا" في مخيمات النازحين بالكونغو
القبض على صانعة محتوى بالمقطم بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء
رئيس الوزراء البريطاني الجديد يطمئن ترامب بشأن الدفاع والشرق الأوسط
استشهاد 5 فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي على غزة
دعاء اليوم 7 من شهر صفر.. 8 كلمات تجبر قلبك وتعوض خسارتك
شروط تراخيص الحفر والتنقيب عن الآثار وفقًا للقانون
ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 2423
بعد إخماد حريق بحوش مواشي.. مصرع شخصين صعقًا بالكهرباء في أسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمم المتحدة تحذر من خطر تفشي "إيبولا" في مخيمات النازحين بالكونغو

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

حذرت الأمم المتحدة ، من خطر انتشار فيروس إيبولا في مخيمات النازحين بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مؤكدة أن الاكتظاظ ومحدودية الخدمات الأساسية يزيدان من مخاطر انتقال العدوى.


وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في بيان، إنه تم تسجيل حالات إصابة مؤكدة بالفيروس فيما لا يقل عن 16 مخيماً للنازحين في إقليم إيتوري، بؤرة التفشي الحالية، والتي تؤوي أكثر من 270 ألف شخص.

وأوضح المكتب أن الأمم المتحدة وشركاءها أنشأوا محطات لغسل اليدين ويواصلون حملات التوعية المجتمعية لتعزيز إجراءات الوقاية من المرض.

وأشار إلى أن الإصابات سُجلت في خمس مقاطعات داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى أوغندا المجاورة.

وحذر، وتشا من أن الاحتياجات الإنسانية لا تزال تفوق الموارد المتاحة، داعياً إلى تعزيز الدعم الدولي لمواصلة مكافحة الإيبولا وتقديم المساعدات للنازحين الذين يعانون آثار سنوات من النزاع والنزوح وتدهور الأوضاع المعيشية، مشيراً إلى عدم توفر لقاح أو علاج معتمد لسلالة بونديبوغيو المسببة للتفشي الحالي.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، بلغ عدد الإصابات المؤكدة 2344 حالة بينها 930 وفاة، فيما تعافى 466 شخصاً ولا تزال 192 حالة قيد الاشتباه.

الأمم المتحدة فيروس إيبولا مخيمات النازحين الكونغو أوتشا بؤرة التفشي أوغندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأشيرة العمرة متعددة الدخول

إقامة 90 يوما.. تفاصيل تأشيرة العمرة متعددة الدخول ومميزاتها

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-7-2026.. عيار 21 وصل كام؟

موعد إجازة المولد النبوي 2026.. هل تُرحّل إلى نهاية الأسبوع؟

موعد إجازة المولد النبوي 2026.. هل ترحل إلى نهاية الأسبوع؟

صورة أرشيفية

من مخلفات الدواجن إلى مائدة المصريين .. كيف تتحول الزيوت المجهولة لقنبلة صحية؟

المتحدث العسكري

ابتدى وقت الحساب.. المتحدث العسكري: حماية الحدود مسئولية لا تقبل المساومة أو التهاون

وزير النقل يكافئ المواطنة ليلي الانصاري بوظيفةفي شركة تابعة للوزارة

بعد هذا الموقف | وزير النقل يكافئ المواطنة ليلى الأنصاري بوظيفة في أبيلا مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في البنوك المصرية

استقرار وترقب.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في البنوك المصرية

احمد موسى

بقولكم أهو ولحد أول أغسطس | أحمد موسى يعلن خبرا غير متوقع على الهواء

ترشيحاتنا

فوزي البنزرتي

الاتحاد الليبي يعلن التعاقد مع فوزي البنزرتي خلفًا لرولاني موكوينا

أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء

غدروا بيا.. عبد الله جمعة يهاجم عضو الزمالك

اشرف داري

والد أشرف داري: اللاعب يحترم عقده مع الأهلي ومستمر مع الفريق

بالصور

سعر ومواصفات السيارة GAC GS4 MAX موديل 2027

السيارة GS4 MAX
السيارة GS4 MAX
السيارة GS4 MAX

اكتشفها بنفسك .. طريقة اختبار القهوة المغشوشة والأصلية

طريقة اختبار القهوة
طريقة اختبار القهوة
طريقة اختبار القهوة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد