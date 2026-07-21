الجيش الأمريكي يعلن انتهاء أحدث جولة من ‌الضربات ‌على ⁠إيران

أعلن الجيش الأمريكي ‌انتهاء أحدث جولة من ‌الضربات ‌على ⁠إيران.

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية "سنتكوم" في بيان إنها "استهدفت مراكز القيادة العسكرية الإيرانية والقدرات البحرية ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة وأنظمة الدفاع الجوي، بهدف تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز".

وأضاف البيان أنه منذ مطلع مايو، ساهمت قوات "سنتكوم" في تسهيل عبور ما يقارب 900 سفينة تجارية و450 مليون برميل من النفط الخام عبر المضيق.

وشدد البيان على أن القوات الأميركية "لا تزال على أهبة الاستعداد لمحاسبة إيران على عدوانها غير المبرر على البحارة المدنيين الساعين إلى عبور المضيق بحريّة وعلانية".

و من جهة أخرى، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيراً عالمياً للرعايا الأمريكيين بسبب "تصاعد التوترات" في الشرق الأوسط.

وذكر الحساب الرسمي لمكتب الشؤون القنصلية، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، في بيان على منصة "إكس": "ينبغي للمواطنين الأمريكيين الموجودين حالياً في الشرق الأوسط توخي الحذر ورفع مستوى اليقظة، والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية، والإغلاق الدوري للمجال الجوي، واضطرابات محتملة في السفر".