قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تلقائية وتواضع.. البابا تواضروس يجلس بين الحضور في أواخر الصفوف
هل قراءة القرآن يصل ثوابها إلى الميت؟.. الإفتاء تحسم الجدل
دراسة : تراجع ملحوظ في أسعار السيارات الكهربائية بألمانيا خلال 5 سنوات
اضطرابات في السفر.. أمريكا تحذر رعاياها بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
إيران تعلن احتراق ناقلتي نفط في مضيق هرمز بعد محاولة عبور مسار غير آمن
شبانة يكشف عن 3 قرارات مرتقبة من موتسيبي بشأن بطولات أفريقيا
مجنونة العوضي: أنا متأكدة أني هبقى مراته ومحدش هيحبه قدي
تنظيم دفاعي وتحولات.. كيف يدير مدرب الزمالك الجديد المباريات؟
تفويض رسمي لآدم وطني.. تفاصيل مفاوضات الاتحاد السعودي مع إمام عاشور
للحاصلين على الشهادة الثانوية.. طرق التقديم فى المعاهد الصحية الشرطية
تحلية مياه البحر في مصر.. من مواجهة "الندرة المطلقة" إلى قيادة الاقتصاد المائي الأخضر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شبانة يكشف عن 3 قرارات مرتقبة من موتسيبي بشأن بطولات أفريقيا

موتيسبي
موتيسبي
يارا أمين

كشف الإعلامي محمد شبانة عن عدد من القرارات المنتظر إعلانها خلال المؤتمر الصحفي لرئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) باتريس موتسيبي، مؤكدًا أنها ستشهد تغييرات مهمة في مسابقات الكرة الأفريقية.

وقال شبانة، خلال تقديمه برنامج “نمبر وان” المذاع عبر قناة CBC، إن موتسيبي سيعلن ثلاثة قرارات رئيسية، أولها زيادة عدد الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وهو ما يفتح الباب أمام مشاركة النادي الأهلي في النسخة المقبلة.

وأضاف أن القرار الثاني يتمثل في إلغاء قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين عند التعادل، لتنضم بطولات “كاف” إلى عدد من البطولات التي ألغت العمل بهذه القاعدة.

وأشار شبانة إلى أن القرار الثالث المنتظر هو التصديق على إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية مرة كل أربع سنوات بدلًا من إقامتها كل عامين.

وأكد الإعلامي أن هذه القرارات، حال اعتمادها رسميًا، ستحدث تغييرات كبيرة في شكل البطولات الأفريقية خلال الفترة المقبلة.

الإعلامي محمد شبانة محمد شبانة كاف باتريس موتسيبي cbc

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 |حقيقة تراجع الحاصلين على الدرجة النهائية في الكيمياء

تأشيرة العمرة متعددة الدخول

إقامة 90 يوما.. تفاصيل تأشيرة العمرة متعددة الدخول ومميزاتها

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-7-2026.. عيار 21 وصل كام؟

الارصاد الجوية

أصعب أسبوع في يوليو.. الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

وزير العمل

بعد قرار الحكومة .. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة ثورة 23 يوليو

موعد إجازة المولد النبوي 2026.. هل تُرحّل إلى نهاية الأسبوع؟

موعد إجازة المولد النبوي 2026.. هل ترحل إلى نهاية الأسبوع؟

منتخب مصر والأرجنتين

فيفا يفتح تحقيقًا مع منتخب الأرجنتين بعد أحداث نهائي كأس العالم 2026

بيراميدز والأهلي

نظير 43 مليون جنيه.. بيراميدز يزاحم الأهلي على صفقة نجم إنبي| خاص

ترشيحاتنا

المتهم

مريض نفسيًا .. القبض على بلطجى هدد المواطنين بدار السلام

المتهم

مريض نفسيا .. الداخلية تكشف تفاصيل تهديد شخص لآخرين بقنا

المتهم

مشى عكس .. القبض على قائد تروسيكل بالإسكندرية

بالصور

سعر ومواصفات السيارة GAC GS4 MAX موديل 2027

السيارة GS4 MAX
السيارة GS4 MAX
السيارة GS4 MAX

اكتشفها بنفسك .. طريقة اختبار القهوة المغشوشة والأصلية

طريقة اختبار القهوة
طريقة اختبار القهوة
طريقة اختبار القهوة

أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا

أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا
أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا
أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا

أفضل 5 سيارات مستعملة بمتوسط 400 ألف جنيه

سيارات مستعملة بمتوسط 400 الف جنيه
سيارات مستعملة بمتوسط 400 الف جنيه
سيارات مستعملة بمتوسط 400 الف جنيه

فيديو

خاتم كأس العالم

لأول مرة في التاريخ.. فيفا يكافئ بطل كأس العالم بخواتم من الذهب والألماس

نهائي مونديال٢٠٢٦

نهائي مونديال لا يُنسى .. أبرز اللقطات المثيرة في مباراة إسبانيا والأرجنتين

أحمد جلال عبدالقوي

نقل جثمان أحمد جلال عبد القوي إلى مشرحة زينهم .. ماذا حدث؟

المتحدث العسكري

ابتدى وقت الحساب.. المتحدث العسكري: حماية الحدود مسئولية لا تقبل المساومة أو التهاون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد