شبانة يكشف عن 3 قرارات مرتقبة من موتسيبي بشأن بطولات أفريقيا

كشف الإعلامي محمد شبانة عن عدد من القرارات المنتظر إعلانها خلال المؤتمر الصحفي لرئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) باتريس موتسيبي، مؤكدًا أنها ستشهد تغييرات مهمة في مسابقات الكرة الأفريقية.

وقال شبانة، خلال تقديمه برنامج “نمبر وان” المذاع عبر قناة CBC، إن موتسيبي سيعلن ثلاثة قرارات رئيسية، أولها زيادة عدد الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وهو ما يفتح الباب أمام مشاركة النادي الأهلي في النسخة المقبلة.

وأضاف أن القرار الثاني يتمثل في إلغاء قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين عند التعادل، لتنضم بطولات “كاف” إلى عدد من البطولات التي ألغت العمل بهذه القاعدة.

وأشار شبانة إلى أن القرار الثالث المنتظر هو التصديق على إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية مرة كل أربع سنوات بدلًا من إقامتها كل عامين.

وأكد الإعلامي أن هذه القرارات، حال اعتمادها رسميًا، ستحدث تغييرات كبيرة في شكل البطولات الأفريقية خلال الفترة المقبلة.