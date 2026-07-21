اضطربات هضمية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟

يعد الإسبانش لاتيه من أكثر مشروبات القهوة انتشارًا خلال الفترة الأخيرة، بفضل مذاقه الكريمي الذي يجمع بين الإسبريسو والحليب والحليب المكثف المحلى. لكن مع الإقبال المتزايد عليه، يتساءل كثيرون: ماذا يحدث للجسم عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟ وهل هو مفيد أم قد يسبب مشكلات صحية؟

أوضح الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد الأتي:

يمنحك دفعة من النشاط

يحتوي الإسبانش لاتيه على الإسبريسو، وهو مصدر للكافيين الذي يساعد على زيادة اليقظة وتحسين التركيز وتقليل الشعور بالإرهاق لدى كثير من الأشخاص عند تناوله باعتدال.

قد يزيد من استهلاك السكر

يحتوي الإسبانش لاتيه على الحليب المكثف المحلى، وهو غني بالسكر. لذلك فإن تناوله يوميًا قد يزيد من كمية السكريات المضافة في النظام الغذائي، خاصة إذا كان الكوب كبيرًا أو أضيف إليه المزيد من المُحليات.

قد يرفع السعرات الحرارية

الإسبانش لاتيه

بسبب احتوائه على الحليب كامل الدسم والحليب المكثف المحلى، فإن الإسبانش لاتيه يحتوي على سعرات حرارية أعلى من القهوة السوداء أو اللاتيه التقليدي غير المحلى. ومع تكرار تناوله يوميًا دون احتساب السعرات، قد يساهم في زيادة الوزن لدى بعض الأشخاص.

قد يسبب الأرق لدى البعض

إذا تم تناول الإسبانش لاتيه في المساء أو قبل النوم، فقد يؤدي الكافيين إلى صعوبة النوم أو تقليل جودته، خاصة لدى الأشخاص الحساسين للكافيين.

قد يسبب اضطرابات هضمية

بعض الأشخاص قد يعانون من الانتفاخ أو اضطرابات المعدة بعد تناول المشروبات التي تحتوي على الحليب، خاصة إذا كانوا يعانون من عدم تحمل اللاكتوز.

هل يمكن شرب الإسبانش لاتيه كل يوم؟

يمكن تناول الإسبانش لاتيه باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن، لكن يفضل:

عدم الإفراط في تناوله.

تقليل كمية الحليب المكثف المحلى إذا أمكن.

اختيار حليب قليل الدسم أو خالٍ من اللاكتوز عند الحاجة.

تجنب تناوله في وقت متأخر من اليوم إذا كان الكافيين يؤثر في النوم.

ويظل الإسبانش لاتيه خيارًا لذيذًا لعشاق القهوة، لكن الاعتدال هو العامل الأهم للاستمتاع بمذاقه دون زيادة استهلاك السكر أو السعرات الحرارية، خاصة لمن يعانون من السكري أو يتبعون نظامًا غذائيًا لإنقاص الوزن.