قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاجل | الكويت: هجمات استهدفت محطات الكهرباء وتحلية المياه
ارتفاع عدد ضحايا زلزال فنزويلا إلى 5278 قتيلًا
تفاصيل العرض الألماني لخطف شوبير من الأهلي| خاص
مستشفيات بنها الجامعية تنفي شائعة انفجار جهاز تكييف الباطنة: مجرد عطل فني والخدمة الطبية منتظمة
رئيس أركان الجيش الباكستاني يلتقي وزير الداخلية الإيراني
اطمن على الآخر.. أهمية شريحة الطفل التي تقدمها الدولة وكيفية الاستفادة
الحكومة: تطوير صناعة الغزل والنسيج يعزز تنافسية القطاع الصناعي ويعظم القيمة المضافة للقطن
بالأسماء.. مصرع 4 أشخاص وإصابة خامس في تصادم سيارتي نقل بالبحيرة
عاصفة تبدأ من المحيط.. هل يقود "النينيو" العالم لموجة حر غير مسبوقة؟
غيبوبة سكر..وفاة المحامي عصام البطاوي أثناء ترافعه داخل محكمة جنايات قنا
نبراس اهتدت به الأجيال| نواب: ثورة 23 يوليو بداية مرحلة جديدة لبناء الدولة الوطنية الحديثة وإعلاء الإرادة المصرية
ريال مدريد يستهدف ضم فيران توريس من برشلونة بعد تألقه في كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

اطمن على الآخر.. أهمية شريحة الطفل التي تقدمها الدولة وكيفية الاستفادة

شريحة الطفل
شريحة الطفل
قسم الخدمات

تم رسمياً توقيع ملاحق تراخيص خدمتي "اطمن" و"اطمن على الآخر"، والمعروفة إعلامياً باسم "شريحة الطفل"، وذلك لتوفير بيئة رقمية آمنة ومحمية للأطفال أثناء استخدام الهاتف المحمول.

يأتي ذلك كخطوة استراتيجية تتواكب مع التطورات العالمية لحماية النشء، وتنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية باتخاذ الإجراءات الضرورية لتعزيز حماية الأطفال على شبكة الإنترنت.

تحذير مبكر من أضرار الشاشات.. تأثيرات تمتد إلى دماغ الطفل ونموه

كما تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة المستمرة لترسيخ ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للخدمات الرقمية، وتمكين الأسر المصرية من السيطرة على المحتوى المقدم لأبنائهم.

مزايا وفائدة «شريحة الطفل» للمجتمع والأسر المصرية

وتعكس هذه الخطوة التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدعم بناء مجتمع رقمي آمن. 

وتتلخص المزايا والفوائد الرئيسية لشريحة الطفل في نقطتين أساسيتين وفقاً لنوع الخدمة المفعلة:

1. خدمة «اطمن» (الحماية والتصفح الآمن)

توفر هذه الخدمة مستوى حماية أساسي ومناسب للأطفال عند استخدام الإنترنت من خلال:

أهمية وجود الأب في حياة الطفل
  • حجب المحتوى الضار: منع الوصول تماماً إلى أي محتوى غير ملائم داخل نطاق الخط المفعّل.
  • التصفح والبحث الآمن: تفعيل "وضع التصفح الآمن" وخاصية البحث الآمن على كبرى محركات البحث العالمية، مما يضمن ظهور نتائج فلترة وملائمة لعمر الطفل أثناء البحث.
  • الوقاية من السيبرانيات الخبيثة: تقديم حماية أمنية متقدمة عبر منع الوصول للروابط والمواقع المعروفة باستضافة البرمجيات الخبيثة، الفيروسات، والتهديدات الإلكترونية المختلفة.

2. خدمة «اطمن على الآخر» (التحكم الأقصى)

تُعد الاختيار المثالي للأسر الراغبة في تنظيم وتقييد استخدام الأبناء للتكنولوجيا؛ حيث تجمع كافة مزايا خدمة "اطمن" السابقة، بالإضافة إلى:

اعتدى عليه مرتين.. ننشر أقوال ضابط مباحث قسم المعصرة في هتك عرض الطفل علي
  • حجب السوشيال ميديا: منع الوصول إلى مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي بالكامل، مما يمنح حماية أعلى للطفل من مخاطر التواصل المفتوح والاستخدام المفرط لتلك التطبيقات.

طرق الاشتراك والتفعيل

وتسهيلاً على المواطنين، أتاحت وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الاشتراك في خدمتي "اطمن" و"اطمن على الآخر" لمالك الخط الأساسي عبر وسيلتين:

  1. التوجه مباشرة إلى فروع شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصري.
  2. التفعيل الإلكتروني المباشر من خلال التطبيقات الذكية الخاصة بكل شركة محمول.

وتُوجّه هذه الخدمات حلاً عملياً للأسر لمواكبة التحديات الرقمية الحديثة وضمان استغلال الأطفال للإنترنت في التعلم والمعرفة بعيداً عن أخطار الشبكة.

من الأحق بحضانة الطفل المكفول بعد الطلاق

إطلاق "اطمن" تحمي النشء من مخاطر الإنترنت

وكان أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن إطلاق حملتي "اطمن" و"اطمن على الآخر"، وتدشين شريحة مخصصة للأطفال، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة الحماية الرقمية في مصر، ودعم جهود الدولة الرامية إلى توفير بيئة إلكترونية أكثر أمانا للأطفال والنشء، في ظل التوسع المتسارع في استخدام التكنولوجيا والاعتماد على الخدمات الرقمية.

وأضاف أن توفير وسائل فعالة لحماية الأطفال والنشء من المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير الآمن للإنترنت أصبح ضرورة ملحة، سواء من خلال تعزيز أدوات الرقابة الأبوية، أو نشر الوعي بالاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، أو تطوير خدمات رقمية تتيح للأسرة متابعة استخدام الأبناء للوسائل الإلكترونية بصورة آمنة.

شريحة الطفل اطمن وزارة الاتصالات الأطفال حماية الأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايناس صابر

مجنونة العوضي: أنا متأكدة أني هبقى مراته ومحدش هيحبه قدي

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة |ارتفاع نسب النجاح وحصول طلاب كثيرون على الدرجات النهائية

إمام عاشور

تفويض رسمي لآدم وطني.. تفاصيل مفاوضات الاتحاد السعودي مع إمام عاشور

موتيسبي

شبانة يكشف عن 3 قرارات مرتقبة من موتسيبي بشأن بطولات أفريقيا

مصطفى شوبير

فالنسيا يرد على أنباء التعاقد مع مصطفى شوبير من الأهلي

فوك رازوفيتش

تنظيم دفاعي وتحولات.. كيف يدير مدرب الزمالك الجديد المباريات؟

سعر الجنيه الذهب

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026

الأرصاد

الأربعاء والخميس.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

ترشيحاتنا

النحاس يرتفع بدعم من نقص المعروض والطلب الصيني القوي رغم مخاوف الحرب بين أمريكا وإيران

النحاس يرتفع بدعم من نقص المعروض والطلب الصيني القوي رغم مخاوف الحرب بين أمريكا وإيران

سعر الجنيه الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في مصر

صورة تعبيرية

انخفاض عدد المصريين الحاصلين على موافقة للهجرة إلى الخارج

بالصور

طريقة عصير المانجو المنعش في المنزل

طريقة عصير المانجو المنعش في المنزل..
طريقة عصير المانجو المنعش في المنزل..
طريقة عصير المانجو المنعش في المنزل..

بفستان محتشم.. زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الأنظار من حفل زفاف شقيقتها

بفستان محتشم..زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها
بفستان محتشم..زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها
بفستان محتشم..زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها

درة تثير الجدل بفستان صيفي لافت

درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت
درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت
درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت

أبيض X أسود.. صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن

صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن
صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن
صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن

فيديو

وعود لاعيبة إسبانيا

وعدوا بأشياء مجنونة قبل النهائي.. فهل ينفذ نجوم إسبانيا ما قالوه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد