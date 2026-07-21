اطمن على الآخر.. أهمية شريحة الطفل التي تقدمها الدولة وكيفية الاستفادة

تم رسمياً توقيع ملاحق تراخيص خدمتي "اطمن" و"اطمن على الآخر"، والمعروفة إعلامياً باسم "شريحة الطفل"، وذلك لتوفير بيئة رقمية آمنة ومحمية للأطفال أثناء استخدام الهاتف المحمول.

يأتي ذلك كخطوة استراتيجية تتواكب مع التطورات العالمية لحماية النشء، وتنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية باتخاذ الإجراءات الضرورية لتعزيز حماية الأطفال على شبكة الإنترنت.

كما تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة المستمرة لترسيخ ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للخدمات الرقمية، وتمكين الأسر المصرية من السيطرة على المحتوى المقدم لأبنائهم.

مزايا وفائدة «شريحة الطفل» للمجتمع والأسر المصرية

وتعكس هذه الخطوة التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدعم بناء مجتمع رقمي آمن.

وتتلخص المزايا والفوائد الرئيسية لشريحة الطفل في نقطتين أساسيتين وفقاً لنوع الخدمة المفعلة:

1. خدمة «اطمن» (الحماية والتصفح الآمن)

توفر هذه الخدمة مستوى حماية أساسي ومناسب للأطفال عند استخدام الإنترنت من خلال:

حجب المحتوى الضار: منع الوصول تماماً إلى أي محتوى غير ملائم داخل نطاق الخط المفعّل.

منع الوصول تماماً إلى أي محتوى غير ملائم داخل نطاق الخط المفعّل. التصفح والبحث الآمن: تفعيل "وضع التصفح الآمن" وخاصية البحث الآمن على كبرى محركات البحث العالمية، مما يضمن ظهور نتائج فلترة وملائمة لعمر الطفل أثناء البحث.

تفعيل "وضع التصفح الآمن" وخاصية البحث الآمن على كبرى محركات البحث العالمية، مما يضمن ظهور نتائج فلترة وملائمة لعمر الطفل أثناء البحث. الوقاية من السيبرانيات الخبيثة: تقديم حماية أمنية متقدمة عبر منع الوصول للروابط والمواقع المعروفة باستضافة البرمجيات الخبيثة، الفيروسات، والتهديدات الإلكترونية المختلفة.

2. خدمة «اطمن على الآخر» (التحكم الأقصى)

تُعد الاختيار المثالي للأسر الراغبة في تنظيم وتقييد استخدام الأبناء للتكنولوجيا؛ حيث تجمع كافة مزايا خدمة "اطمن" السابقة، بالإضافة إلى:

حجب السوشيال ميديا: منع الوصول إلى مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي بالكامل، مما يمنح حماية أعلى للطفل من مخاطر التواصل المفتوح والاستخدام المفرط لتلك التطبيقات.

طرق الاشتراك والتفعيل

وتسهيلاً على المواطنين، أتاحت وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الاشتراك في خدمتي "اطمن" و"اطمن على الآخر" لمالك الخط الأساسي عبر وسيلتين:

التوجه مباشرة إلى فروع شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصري. التفعيل الإلكتروني المباشر من خلال التطبيقات الذكية الخاصة بكل شركة محمول.

وتُوجّه هذه الخدمات حلاً عملياً للأسر لمواكبة التحديات الرقمية الحديثة وضمان استغلال الأطفال للإنترنت في التعلم والمعرفة بعيداً عن أخطار الشبكة.

إطلاق "اطمن" تحمي النشء من مخاطر الإنترنت

وكان أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن إطلاق حملتي "اطمن" و"اطمن على الآخر"، وتدشين شريحة مخصصة للأطفال، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة الحماية الرقمية في مصر، ودعم جهود الدولة الرامية إلى توفير بيئة إلكترونية أكثر أمانا للأطفال والنشء، في ظل التوسع المتسارع في استخدام التكنولوجيا والاعتماد على الخدمات الرقمية.

وأضاف أن توفير وسائل فعالة لحماية الأطفال والنشء من المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير الآمن للإنترنت أصبح ضرورة ملحة، سواء من خلال تعزيز أدوات الرقابة الأبوية، أو نشر الوعي بالاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، أو تطوير خدمات رقمية تتيح للأسرة متابعة استخدام الأبناء للوسائل الإلكترونية بصورة آمنة.