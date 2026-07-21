أراد طردي.. كوكوريلا يكشف تفاصيل أزمته مع ميسي في نهائي المونديال

تحدث الإسباني مارك كوكوريلا، ظهير منتخب إسبانيا، للمرة الأولى عن الواقعة التي جمعته بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال نهائي كأس العالم 2026، والتي أثارت جدلًا واسعًا عقب نهاية المباراة.

وكان المنتخب الإسباني قد توج بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلب على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ميتلايف".

وجاءت الواقعة المثيرة بعد طرد لاعب وسط الأرجنتين إنزو فرنانديز في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، إثر حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، قبل أن تلتقط الكاميرات كوكوريلا وهو يتحدث إلى ميسي واضعًا يده على فمه.

وبحسب ما نقلته شبكة RMC الفرنسية، قال كوكوريلا: "ميسي لم يعجبه ما قلته له، لذلك اتجه مباشرة إلى الحكم، وكان واضحًا أنه حاول المطالبة بطردي."

وأضاف ظهير إسبانيا: "صراحةً لم أتوقع منه هذا التصرف، فهو يمثل قدوة لملايين الأطفال حول العالم، ولذلك أتساءل: ماذا يمكن أن يتعلموا من مثل هذه المواقف؟".

ورغم الجدل الكبير الذي أثارته اللقطة، رفض كوكوريلا الكشف عن تفاصيل الحديث الذي دار بينه وبين قائد المنتخب الأرجنتيني، كما لم يوضح سبب تغطيته لفمه أثناء الحوار، مكتفيًا بالتأكيد على أن الواقعة انتهت داخل الملعب.