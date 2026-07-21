قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خنقـ.ها بسلك كهرباء.. شاب ينهي حياة أمه المسنة داخل منزلها بالشرقية
فرصة جديدة للثأر .. قطر تستضيف مباراة الفيناليسما بين الأرجنتين وإسبانيا
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في مصر.. عيار 21 في محلات الصاغة
وزير الأوقاف يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو
هل يجوز لي التصدق من مصروف البيت دون علم زوجي؟.. حرام بهذه الحالة
حر شديد ونشاط للرياح.. تحذير من طقس اليوم الثلاثاء 21 يوليو
هل تنخفض أسعار اللحوم والدواجن.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة في الأسواق
15 صورة ترصد هدوء امتحانات الدور الثاني 2026 لصفوف النقل في المدارس
زلاتان يهاجم باريديس بعنف ويودّع التحليل التلفزيوني
جولة لـ وزير الرياضة في الإسكندرية للاحتفال باليوم الرياضي العربي
الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في بلدة زوطر بعد الانسحاب الإسرائيلي
نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال أيام ..سجل بياناتك هنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أراد طردي.. كوكوريلا يكشف تفاصيل أزمته مع ميسي في نهائي المونديال

كوكوريلا - ميسي
كوكوريلا - ميسي
إسراء أشرف

تحدث الإسباني مارك كوكوريلا، ظهير منتخب إسبانيا، للمرة الأولى عن الواقعة التي جمعته بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال نهائي كأس العالم 2026، والتي أثارت جدلًا واسعًا عقب نهاية المباراة.

وكان المنتخب الإسباني قد توج بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلب على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ميتلايف".

وجاءت الواقعة المثيرة بعد طرد لاعب وسط الأرجنتين إنزو فرنانديز في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، إثر حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، قبل أن تلتقط الكاميرات كوكوريلا وهو يتحدث إلى ميسي واضعًا يده على فمه.

وبحسب ما نقلته شبكة RMC الفرنسية، قال كوكوريلا: "ميسي لم يعجبه ما قلته له، لذلك اتجه مباشرة إلى الحكم، وكان واضحًا أنه حاول المطالبة بطردي."

وأضاف ظهير إسبانيا: "صراحةً لم أتوقع منه هذا التصرف، فهو يمثل قدوة لملايين الأطفال حول العالم، ولذلك أتساءل: ماذا يمكن أن يتعلموا من مثل هذه المواقف؟".

ورغم الجدل الكبير الذي أثارته اللقطة، رفض كوكوريلا الكشف عن تفاصيل الحديث الذي دار بينه وبين قائد المنتخب الأرجنتيني، كما لم يوضح سبب تغطيته لفمه أثناء الحوار، مكتفيًا بالتأكيد على أن الواقعة انتهت داخل الملعب.

كوكوريلا كوكورييا ميسي إسبانيا الأرجنتين نهائي كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من "أصعب أسبوع في يوليو".. طقس شديد الحرارة اليوم

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-7-2026.. عيار 21 وصل كام؟

موعد إجازة المولد النبوي 2026.. هل تُرحّل إلى نهاية الأسبوع؟

موعد إجازة المولد النبوي 2026.. هل ترحل إلى نهاية الأسبوع؟

ايناس صابر

مجنونة العوضي: أنا متأكدة أني هبقى مراته ومحدش هيحبه قدي

كوكوريلا

حقيقة ظهور كوكوريلا بكأس العالم داخل كيس قمامة.. هل كانت النسخة الأصلية؟

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في البنوك المصرية

استقرار وترقب.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في البنوك المصرية

منتخب مصر

قفز 5 مراكز.. تصنيف منتخب مصر بعد انتهاء كأس العالم

إمام عاشور

تفويض رسمي لآدم وطني.. تفاصيل مفاوضات الاتحاد السعودي مع إمام عاشور

ترشيحاتنا

البورصة المصرية

رئيس البورصة يبحث مع شركات السمسرة تعزيز كفاءة السوق

أسعار العملات الأجنبية في مصر

تراجع الدولار.. سعر العملات الأجنبية في البنك الأهلي الآن

جانب من الاجتماع

وزيرا التخطيط والشباب يبحثان الآليات التنفيذية لإطلاق مشروع “اقتصاد الشباب”

بالصور

أبيض X أسود.. صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن

صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن
صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن
صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

اضطربات هضمية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟

طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم

طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم
طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم
طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد