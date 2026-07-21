التحفظ على مركب سياحي بالأقصر وإحالة واقعة إلقاء مخلفات في النيل للنيابة

تحركت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر بشكل عاجل عقب تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي زعم قيام أحد المراكب السياحية بإلقاء مخلفات في نهر النيل بدائرة المحافظة ما أثار حالة من التفاعل بين المواطنين ودفع الجهات المختصة إلى فحص الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأعلنت محافظة الأقصر التحفظ على المركب السياحي لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية وذلك بعد رصد الواقعة والتعامل معها من خلال الجهات المختصة.

وأكد مصدر أنه تم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن إدارة حماية النيل والمحافظة وقسم المسطحات المائية للانتقال إلى موقع المركب وإجراء المعاينة الميدانية وإعداد تقرير فني بشأن الواقعة للوقوف على جميع ملابساتها.

وأضاف المصدر أن اللجنة انتهت من تحرير محضر رسمي بالواقعة تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة التي ستباشر التحقيقات وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لما تسفر عنه نتائج الفحص والمعاينة.

وشددت محافظة الأقصر على أن الحفاظ على نهر النيل يمثل أولوية قصوى وأنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات بيئية تمس المجرى المائي مؤكدة استمرار أعمال الرقابة والتفتيش على المراكب السياحية والمنشآت النهرية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق أي مخالف حفاظا على البيئة والصحة العامة.