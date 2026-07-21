قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الري : إجراءات قانونية ضد صرف عائمة مخلفات سائلة مباشرة في نهر النيل
وزير الصحة يتسلم شحنة مساعدات طبية فرنسية جديدة دعما للجرحى الفلسطينيين
16 ناديا ترشح أحمد دياب لرئاسة رابطة الأندية المحترفة
كاف يتدخل | تطور مثير بشأن مقترح زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا
ريال أوفييدو الإسباني يفتح الباب أمام رحيل هيثم حسن
متحدث الكهرباء : لا تخفيف للأحمال رغم الموجة الحارة
المشدد 10 سنوات لـ 6 أشخاص في سرقة منقولات مدرسة الواسطى الثانوية بأسيوط
باريديس يتحدى الانتقادات بعد نهائي المونديال .. ويرفض الاعتذار عن اشتباكات إسبانيا
خطوات حجز موعد بالشهر العقاري إلكترونيا والأوراق المطلوبة لتقديم المعاملات
غضب برلماني من تعطيل قرارات الكهرباء .. إيهاب منصور يطالب بمحاسبة رافضي التنفيذ
صناع السينما يحتفلون بذكرى محمد خان في المركز الثقافي الروسي .. الأحد
ترامب : سنضرب أي منشأة إيرانية تصنّع سلاحًا نوويًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تسهيلات جديدة للمستثمرين في سيناء.. والحكومة تُقلّص المدى الزمني لإصدار الموافقات والترخيص

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
كتب محمود مطاوع

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لاستعراض جهود تحفيز بيئة الاستثمار بمنطقة شبه جزيرة سيناء، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، واللواء محمد شوقي رشوان، رئيس الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، وعمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء؛ الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، ومحمد الصياد، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، وعددٍ من المسئولين.

جذب وتنويع قاعدة الاستثمارات

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف استعراض جهود ومُقترحات جذب وتنويع قاعدة الاستثمارات في شبه جزيرة سيناء، عبر تنفيذ العديد من المشروعات في القطاعات الداعمة لحركة التنمية الشاملة في هذه المنطقة الواعدة، والتي تسهم بدورها في توفير فرص العمل لأبناء سيناء، والاستثمار الأمثل للموارد والثروات والفرص التي تزخر بها سيناء.

وشهد الاجتماع استعراض أبرز الخطوات التي تتم في إطار جذب الاستثمار لمنطقة شبه جزيرة سيناء، ومن ذلك الإشارة إلى حزمة التيسيرات التي تم إقرارها للمُستثمرين لتهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمار في هذه المنطقة الواعدة، والجهود الخاصة ببحث مختلف التحديات التي تواجه الشركات العاملة في سيناء بشكل دوري ودراستها للعمل على تذليلها والتغلب عليها، إلى جانب الخطوات التي تتم لتحديث الإطار التشريعي على الوجه الداعم للأنشطة والمشروعات.

وتمت الإشارة إلى أبرز الجهود التي جرت في إطار تهيئة البيئة المُحفزة للاستثمار في منطقة شبه جزيرة سيناء، ومن ذلك افتتاح مركز خدمات المستثمرين بجنوب سيناء، والذي يُقدم مختلف الخدمات المُتصلة بالشركات القائمة، حيث يتواجد به ممثلو الجهات الحكومية المختصة بإصدار الموافقات والتراخيص المختلفة، إلى جانب عقد اجتماع دوري بين المختصين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء؛ يتم خلاله تسليم الطلبات المقدمة من الشركات العاملة أو التي ترغب في العمل بمنطقة شبه جزيرة سيناء، حيث أسهم هذا الإجراء في تسريع وتيرة تسليم الملفات للجهاز، ومن ثم تقليل المدة الزمنية المستغرقة لاستصدار الموافقة على الطلبات المُقدمة من الشركات من مختلف الجهات ذات الصلة.

جهود ومُقترحات جذب وتنويع قاعدة الاستثمارات مدبولي سيناء البيئة المُحفزة للاستثمار الموافقات والتراخيص تنمية شبه جزيرة سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة |ارتفاع نسب النجاح وحصول طلاب كثيرون على الدرجات النهائية

ارشيفية

من العيني إلى النقدي.. 400 جنيه للفرد وتفاصيل جديدة في منظومة الدعم

قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتي تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟

قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتى تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟

الأرصاد

الأربعاء والخميس.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

الاهلي

فرج عامر: لاعب الأهلي المعار للنرويج تحول إلى ماكينة أهداف.. والأحمر ينتظر موسما مختلفا

صورة أرشيفية

عمرة بلا قيود طوال العام.. السعودية تُدشن تأشيرة متعددة الدخول بمرونة غير مسبوقة للمعتمرين

كوكوريلا - ميسي

أراد طردي.. كوكوريلا يكشف تفاصيل أزمته مع ميسي في نهائي المونديال

زيزو وإمام عاشور

نظير 8 ملايين دولار.. اتحاد جدة يتمسك بـ نجم الأهلي| خاص

ترشيحاتنا

الكهرباء

الكهرباء : خططنا لزيادة الأحمال مسبقًا .. وخفضنا استهلاك الوقود لمستويات غير مسبوقة

الحرب

بوبوف : خسائر ميدانية وأزمات لوجستية تضغط على القوات الروسية في ساحة القتال

لبنان

انتشار الآليات العسكرية اللبنانية مع تفتيش للسيارات في اتجاهيّ صريفا وبنت جبيل

بالصور

الشخير وإنقطاع النفس يسبب مشكلة خطيرة للرجال.. دراسة صادمة

كيف يؤثر انقطاع النفس أثناء النوم على القدرة الجنسية للرجال؟
كيف يؤثر انقطاع النفس أثناء النوم على القدرة الجنسية للرجال؟
كيف يؤثر انقطاع النفس أثناء النوم على القدرة الجنسية للرجال؟

5 فوائد صحية للمرتبة الجيدة .. كيف تحمي العمود الفقري وتعزز جودة النوم؟

فوائد صحية للنوم على المرتبة المثالية
فوائد صحية للنوم على المرتبة المثالية
فوائد صحية للنوم على المرتبة المثالية

اكتئاب ما بعد الولادة لا يصيب الأمهات وحدهن .. دراسة تكشف أعراضًا مختلفة في الآباء الجدد

ما هو اكتئاب ما بعد الولادة لدى الآباء؟
ما هو اكتئاب ما بعد الولادة لدى الآباء؟
ما هو اكتئاب ما بعد الولادة لدى الآباء؟

نشرة المرأة والمنوعات | علامات تدل على وجود بق الفراش.. هل التعرق الزائد أثناء النوم علامة على مشكلة صحية؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

وعود لاعيبة إسبانيا

وعدوا بأشياء مجنونة قبل النهائي.. فهل ينفذ نجوم إسبانيا ما قالوه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد