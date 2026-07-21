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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الشخير وإنقطاع النفس يسبب مشكلة خطيرة للرجال.. دراسة صادمة

كيف يؤثر انقطاع النفس أثناء النوم على القدرة الجنسية للرجال؟
كيف يؤثر انقطاع النفس أثناء النوم على القدرة الجنسية للرجال؟
آية التيجي

كشفت دراسة علمية حديثة عن وجود علاقة محتملة بين انقطاع النفس أثناء النوم والضعف الجنسي، وهو ما يسلط الضوء على أهمية تشخيص اضطرابات النوم كجزء من تقييم مشكلات الصحة الجنسية لدى الرجال.

كيف يؤثر انقطاع النفس أثناء النوم على القدرة الجنسية للرجال؟

وأوضحت الدراسة، التي نُشرت في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن اضطراب انقطاع النفس أثناء النوم، والذي يتميز بتوقف التنفس بشكل متكرر أثناء النوم ويصاحبه غالبًا الشخير الشديد، قد يؤثر سلبًا في القدرة على القدرة الجنسية.
 

وأشار الباحثون إلى أن انقطاع النفس أثناء النوم يؤدي إلى انخفاض مستويات الأكسجين في الدم وتقطع النوم بصورة متكررة، وهو ما قد يسبب:
ـ ضعف تدفق الدم إلى الأعضاء.
ـ اضطرابات في مستويات الهرمونات.
ـ انخفاض إنتاج أكسيد النيتريك الضروري لحدوث الانتصاب الطبيعي.

وتؤثر هذه العوامل مجتمعة في الوظيفة الجنسية وتزيد احتمالات الإصابة بضعف القدرة الجنسية.

كيف يؤثر انقطاع النفس أثناء النوم على القدرة الجنسية للرجال؟

7 من كل 10 مرضى يعانون مشاكل الصحة الجنسية

اعتمدت الدراسة على تحليل بيانات صحية لبالغين تجاوزوا 18 عامًا وشُخصوا بانقطاع النفس أثناء النوم، وأظهرت النتائج أن نحو 70% من المصابين بانقطاع النفس أثناء النوم كانوا يعانون أيضًا من ضعف القدرة الجنسية.

كما لاحظ الباحثون أن شدة ضعف القدرة الجنسية تزداد كلما ازدادت حدة اضطراب انقطاع النفس أثناء النوم، مع تزايد انتشار الحالتين مع التقدم في العمر.

كيف يؤثر انقطاع النفس أثناء النوم على القدرة الجنسية للرجال؟

هل يساعد علاج انقطاع النفس أثناء النوم؟

وأوضح فريق البحث من جامعة كوليدج لندن (University College London) أن النتائج تشير إلى ضرورة فحص الرجال المصابين بضعف القدرة الجنسية للكشف عن احتمال إصابتهم بانقطاع النفس أثناء النوم، خاصة أن كثيرًا من الحالات لا يتم تشخيصها.

وأضاف الباحثون أن علاج اضطراب النوم قد يساهم في تحسين أعراض ضعف القدرة الجنسية لدى عدد كبير من المرضى.

كيف يؤثر انقطاع النفس أثناء النوم على القدرة الجنسية للرجال؟

جهاز CPAP قد يحسن الأعراض

ويُعد جهاز الضغط الهوائي الإيجابي المستمر (CPAP) العلاج الأكثر شيوعًا لانقطاع النفس أثناء النوم، حيث يعمل على ضخ الهواء عبر قناع أثناء النوم للحفاظ على مجرى الهواء مفتوحًا ومنع توقف التنفس.

وأشارت مراجعة الدراسات إلى أن العديد من الرجال الذين استخدموا جهاز CPAP شهدوا تحسنًا في أعراض ضعف الانتصاب.
كما تشمل وسائل العلاج الأخرى:
فقدان الوزن.
تغيير وضعية النوم.
اتباع نمط حياة صحي يساعد على تقليل نوبات انقطاع النفس أثناء النوم واستعادة مستويات الأكسجين الطبيعية والحد من الشخير.

كيف يؤثر انقطاع النفس أثناء النوم على القدرة الجنسية للرجال؟

انتشار الحالتين

وفقًا للدراسة، يعاني نحو نصف الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و70 عامًا من درجات متفاوتة من ضعف القدرة الجنسية، بينما يُصاب نحو 13% من الرجال البالغين فوق سن الثلاثين بانقطاع النفس أثناء النوم، إلا أن نسبة كبيرة من الحالات تظل غير مُشخّصة، كما يسهم ارتفاع معدلات السمنة في زيادة انتشار الحالتين.

وأظهرت الدراسة وجود ارتباط بين انقطاع النفس أثناء النوم وضعف القدرة الجنسية، لكنها لا تثبت بشكل قاطع أن أحدهما يسبب الآخر مباشرة، وهو ما يستدعي إجراء مزيد من الأبحاث لتأكيد العلاقة السببية.

ضعف الانتصاب انقطاع النفس أثناء النوم الشخير اضطرابات النوم الصحة الجنسية علاج ضعف الانتصاب

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الشخير وإنقطاع النفس يسبب مشكلة خطيرة للرجال.. دراسة صادمة

كيف يؤثر انقطاع النفس أثناء النوم على القدرة الجنسية للرجال؟
كيف يؤثر انقطاع النفس أثناء النوم على القدرة الجنسية للرجال؟
كيف يؤثر انقطاع النفس أثناء النوم على القدرة الجنسية للرجال؟

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