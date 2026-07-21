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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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5 فوائد صحية للمرتبة الجيدة .. كيف تحمي العمود الفقري وتعزز جودة النوم؟

فوائد صحية للنوم على المرتبة المثالية
فوائد صحية للنوم على المرتبة المثالية
آية التيجي

يعتقد كثيرون أن شراء مرتبة جديدة يعد رفاهية يمكن تأجيلها، إلا أن خبراء الصحة يؤكدون أن اختيار المرتبة المناسبة يعد استثمارًا مباشرًا في الصحة وجودة الحياة، إذ إن المرتبة المتهالكة أو غير الداعمة قد تؤدي إلى اضطرابات النوم، وآلام الظهر والمفاصل، بل وقد تؤثر في المناعة والصحة النفسية.

فوائد صحية للنوم على المرتبة المثالية

وفيما يلي أبرز 5 فوائد صحية للمرتبة الجيدة التي تجعلها أكثر من مجرد وسيلة للنوم، وتشمل:

ـ دعم العمود الفقري وتقليل آلام الظهر:
تتمثل الوظيفة الأساسية للمرتبة في توفير الدعم المناسب للجسم والحفاظ على استقامة العمود الفقري أثناء النوم، وليس مجرد الإحساس بالنعومة.

ويؤدي النوم على مرتبة غير مناسبة إلى هبوط الجسم بصورة غير متوازنة، ما يضع ضغطًا إضافيًا على العمود الفقري ويسبب الشعور بآلام الظهر والرقبة عند الاستيقاظ، بينما تساعد المرتبة الجيدة على الحفاظ على الانحناء الطبيعي للجسم، خاصة لمن يقضون ساعات طويلة في الجلوس.

فوائد صحية للنوم على المرتبة المثالية

ـ تقليل الضغط على المفاصل:
تتعرض مناطق مثل الكتفين والوركين والركبتين لضغط مستمر أثناء النوم، ويزداد هذا الضغط عند استخدام مرتبة لا توفر دعماً كافياً.
وينصح الخبراء باختيار المراتب المصنوعة من الميموري فوم (Memory Foam) أو اللاتكس متوسطة الصلابة، لقدرتها على توزيع وزن الجسم بالتساوي وتقليل الضغط على المفاصل، مما يخفف الشعور بالألم والتيبس عند الاستيقاظ.

فوائد صحية للنوم على المرتبة المثالية

ـ تحسين جودة النوم وزيادة النشاط:
المرتبة المريحة تساعد على النوم المتواصل دون كثرة التقلب أو الاستيقاظ المتكرر، وهو ما يمنح الجسم فرصة للوصول إلى مراحل النوم العميق الضرورية لاستعادة النشاط.

كما ينعكس النوم الجيد على تحسين التركيز والذاكرة والحالة المزاجية، ويزيد من الإنتاجية خلال اليوم.

فوائد صحية للنوم على المرتبة المثالية

ـ دعم المناعة والوقاية من الأمراض:
يرتبط النوم الصحي ارتباطًا وثيقًا بصحة الجسم بشكل عام، إذ تشير الدراسات إلى أن اضطرابات النوم المزمنة قد تزيد من خطر الإصابة بعدد من المشكلات الصحية، مثل السمنة، والسكري، وأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى زيادة احتمالات الإصابة بالقلق والاكتئاب.

ولذلك، فإن النوم على مرتبة مريحة توفر دعماً مناسباً قد يسهم في تحسين جودة النوم، وهو ما ينعكس إيجابياً على كفاءة الجهاز المناعي والصحة العامة.

فوائد صحية للنوم على المرتبة المثالية

ـ الحد من مسببات الحساسية:
قد تكون المرتبة القديمة بيئة مناسبة لتراكم خلايا الجلد الميتة وعث الغبار والعفن الناتج عن الرطوبة، وهي عوامل قد تسبب العطس، وسيلان الأنف، وحكة العينين لدى الأشخاص المصابين بالحساسية.

وتتميز مراتب الميموري فوم واللاتكس بكثافتها العالية التي تقلل من تراكم الغبار ومسببات الحساسية، ما يساعد على توفير بيئة نوم أكثر نظافة وصحة.

فوائد صحية للنوم على المرتبة المثالية

متى يجب تغيير المرتبة؟

وينصح الخبراء بتغيير المرتبة عند ظهور علامات واضحة مثل فقدان التماسك، أو الشعور بآلام متكررة عند الاستيقاظ، أو مرور ما بين 7 إلى 10 سنوات على استخدامها، بحسب نوع المرتبة وجودتها، للحفاظ على جودة النوم وصحة العمود الفقري.

فوائد المرتبة الجيدة اختيار المرتبة المناسبة جودة النوم آلام الظهر العمود الفقري الميموري فوم اللاتكس الحساسية النوم الصحي

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