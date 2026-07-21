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نبيل فهمي يعزي الجزائر في ضحايا حريق دار الأيتام .. ويبحث مع عطاف دعم القضايا العربية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نبيل فهمي يعزي الجزائر في ضحايا حريق دار الأيتام .. ويبحث مع عطاف دعم القضايا العربية

نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية
نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

أجرى نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع أحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

واستهل الأمين العام الاتصال بالتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الجمهورية الجزائرية، قيادةً وحكومةً وشعباً، في ضحايا الحريق المأساوي الذي اندلع يوم الجمعة 17 يوليو الجاري في دار للأيتام شرقي العاصمة الجزائرية، مؤكداً تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع الجزائر في هذا المصاب الأليم.

كما أعرب الأمين العام عن تقديره للدور المشهود الذي تضطلع به الجزائر في مختلف أنشطة جامعة الدول العربية، وإسهاماتها الفاعلة في دعم العمل العربي المشترك، إلى جانب جهودها الدبلوماسية المقدرة دفاعاً عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، في مختلف المحافل الدولية.

دعم الجزائر القضايا العربية

من جانبه، هنأ الوزير أحمد عطاف السيد الأمين العام بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنياً له التوفيق والسداد في قيادة العمل العربي المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وتناول الاتصال آخر التطورات على الساحتين العربية والدولية، ولا سيما سبل التحرك لدعم القضية الفلسطينية، والاستفادة من الزخم الدولي المتزايد المؤيد للحقوق الفلسطينية، بما يسهم في الدفع نحو مسار يفضي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير آلياته بما يواكب المستجدات والتحديات الإقليمية، حيث استعرض الأمين العام رؤيته في هذا الشأن، مؤكداً حرص الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مواصلة التشاور والتنسيق مع الجزائر بشأن مختلف القضايا والملفات العربية والإقليمية، بما يخدم المصالح العربية المشتركة.

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