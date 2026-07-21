زيلينسكي يجتمع بالقادة العسكريين بعد إقالة وزير الدفاع الأوكراني .. تفاصيل

قال غيث مناف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من كييف، إنه لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من الرئاسة الأوكرانية يوضح مجريات الاجتماعات التي يجريها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن مستشار الرئيس الأوكراني صرّح بأن زيلينسكي التقى بوزير الدفاع المُقال، ميخائيل فيدوروف، ويأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع سلسلة من الاجتماعات التي أجراها الرئيس الأوكراني مع عدد من القادة العسكريين في الكابينة الرئاسية.

وأوضح ان الاحتجاجات الأوكرانية تستمر لليوم السادس على التوالي بالقرب من المكتب الرئاسي، حيث يطالب المحتجون بمعرفة أسباب إقالة وزير الدفاع الأوكراني، ميخائيل فيدوروف، كما يطالبون، بصورة ملحة، بإقالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، رئيس الأركان أولكسندر سيرسكي.

وأشار إلى أنه بالتزامن مع هذه التطورات، تحلق طائرات مسيّرة من طراز شاهد 136 في أجواء مقاطعة كييف والعاصمة الأوكرانية كييف، وهذه المسيّرات مزودة بكاميرات حرارية وأخرى للاستطلاع، وتواصل التحليق في سماء الأراضي الأوكرانية والعاصمة، في وقت حذرت فيه الإدارة العسكرية لمقاطعة كييف من احتمال وقوع هجوم روسي خلال الساعات الـ 48 المقبلة.