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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس رابطة الليجا يهاجم إنفانتينو: يدمر كرة القدم وحان وقت رحيله

إنفانتينو
إنفانتينو
محمد سمير

شن خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني “الليجا”، هجومًا حادًا على السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عقب عودته من الولايات المتحدة بعد حضور نهائي كأس العالم 2026، مطالبًا بإجراء تغييرات جذرية في إدارة الكرة العالمية.

وأكد تيباس أن طريقة إدارة البطولة كشفت عن تغليب المصالح التجارية على مصلحة كرة القدم، منتقدًا عددًا من القرارات التنظيمية التي صاحبت النسخة الأخيرة من المونديال.

تيباس ينتقد إدارة كأس العالم 2026

واعترض رئيس رابطة الليجا على فترات التوقف التي شهدتها مباريات البطولة، مؤكدًا أن ما أطلق عليه “استراحات الترطيب” لم يكن له مبرر في ملاعب مكيفة بالكامل مثل دالاس ولوس أنجلوس وأتلانتا، معتبرًا أنها تحولت إلى فواصل إعلانية تخدم الأغراض التجارية أكثر من الحفاظ على إيقاع المباريات.

كما وصف تيباس ملف المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون بأنه أحد أكثر الملفات إثارة للجدل خلال البطولة، مشيرًا إلى أن “فيفا” كان محظوظًا بخروج منتخب الولايات المتحدة أمام بلجيكا، لأن استمرار أصحاب الأرض في المنافسات كان سيخلق أزمة كبيرة قد تهدد مستقبل إنفانتينو على رأس الاتحاد الدولي.

اعتراض على توسيع كأس العالم

وواصل تيباس انتقاداته، رافضًا مقترحات توسيع البطولات الدولية، وعلى رأسها زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 64 منتخبًا، مؤكدًا أن مثل هذه الخطوات ستؤثر سلبًا على المسابقات المحلية التي تمثل، بحسب وصفه، العمود الفقري لكرة القدم العالمية.

كما اتهم مسؤولي الاتحادات القارية والوطنية بالصمت تجاه القرارات المثيرة للجدل، رغم اعتراضهم عليها في الاجتماعات المغلقة، معتبرًا أن هذا الموقف ساهم في استمرار السياسات الحالية داخل “فيفا”.

“حان وقت رحيل إنفانتينو”

واختتم رئيس رابطة الدوري الإسباني تصريحاته بهجوم مباشر على جياني إنفانتينو، مؤكدًا أن الوقت قد حان لإنهاء ولايته على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال تيباس إن النظام الحالي داخل “فيفا” يمنح إنفانتينو دعمًا واسعًا من الاتحادات الوطنية، وهو ما يجعل من الصعب ظهور منافس حقيقي قادر على إحداث تغيير في قيادة الاتحاد الدولي، مضيفًا أن استمرار الوضع الحالي “يضر بمستقبل كرة القدم” على حد وصفه.

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