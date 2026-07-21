ترامب يلوح بضربة قريبة لموقع إيراني سري .. ويتعهد بالتحرك بقوة كبيرة

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن احتمال تنفيذ ضربة عسكرية قريبة ضد موقع إيراني سري يعتقد، وفق تقديرات إسرائيلية، أنه نقلت إليه معدات نووية حساسة تشمل أجهزة طرد مركزي وكميات من اليورانيوم.

وجاءت تصريحات ترامب خلال استقباله الرئيس اللبناني جوزيف عون، في أول زيارة لرئيس لبناني إلى الولايات المتحدة منذ نحو 17 عامًا، حيث أكد أن واشنطن تراقب التطورات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني عن كثب.

وقال ترامب ردًا على سؤال حول موقع "جبل مكوش"، الذي أثير اسمه باعتباره منشأة إيرانية سرية، إن الولايات المتحدة قد تتحرك قريبًا، مضيفًا أن الضربة المحتملة ستكون "بقوة كبيرة". ولم يقدم الرئيس الأمريكي تفاصيل إضافية حول طبيعة العملية أو توقيتها، لكنه شدد على أن واشنطن تملك القدرة على التعامل مع التهديدات التي تواجهها.

وتطرق ترامب خلال الاجتماع إلى قدرات إيران العسكرية، مؤكدًا أن بلاده ألحقت أضرارًا كبيرة بالبنية العسكرية الإيرانية، وأن تأثير تلك الضربات قد يستغرق سنوات طويلة للتعافي منه. وقال إن إيران تواجه تراجعًا كبيرًا في قدراتها، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة الوضع ولن تنسحب من المنطقة في الوقت الحالي.

كما أشار ترامب إلى أن واشنطن تمكنت من التعامل مع تهديدات سابقة، مؤكدًا أن امتلاك الولايات المتحدة "أفضل المعدات في العالم" ساعد في الحد من مخاطر الهجمات. وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة في الشرق الأوسط.

