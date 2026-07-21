العبوة بها سم قاتل .. جمال شعبان يحذر الشباب من هذه المشروبات

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الوزن الزائد، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، ومشروبات الطاقة من أخطر القتلة الصامتين، محذرًا الشباب من مخاطرها على الصحة.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أن مشروبات الطاقة تعتبر سم قاتل، تمثل خطرًا كبيرًا على صحة القلب، داعيًا الجميع إلى تجنب تناولها، لأنها قد تسبب اضطرابات في كهرباء القلب وتؤثر سلبًا على وظائفه.

ولفت إلى أن ما يروج له البعض بشأن أن مشروبات الطاقة تزيد التركيز أو تمنح نشاطًا قبل ممارسة التمارين الرياضية غير صحيح، مؤكدًا أن الإفراط في تناولها قد يعرض الجسم لمضاعفات صحية خطيرة.

وأوضح أن متوسط محتوى عبوة مشروبات الطاقة من الكافيين يصل إلى نحو 600 ملليجرام، في حين لا يحتوي أكبر فنجان قهوة على أكثر من 100 ملليجرام، ما يعني أن تناول عبوة واحدة من مشروبات الطاقة يعادل شرب نحو 6 فناجين قهوة من حيث كمية الكافيين، وهو ما قد يؤدي إلى تسارع ضربات القلب وحدوث اضطرابات في كهرباء القلب.

وأشار إلى أن بريطانيا تمنع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون سن 16 عامًا، وذلك في إطار الحفاظ على صحة الأطفال والشباب.