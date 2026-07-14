هل الصداع علامة على ارتفاع ضغط الدم؟ جمال شعبان يحسم الجدل

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن ارتفاع ضغط الدم يسبب العديد من المشكلات الصحية، منها الأزمات القلبية، ومضاعفات شبكية العين، وتأثر المخ، والفشل الكلوي، كما يزيد من مخاطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أن مضاعفات ارتفاع ضغط الدم تُعرف بـ"القاتل الصامت"، إذ قد يتعرض الشخص لأزمة قلبية نتيجة ارتفاع ضغط الدم دون ظهور أعراض واضحة.

ولفت إلى أن على كل شخص قياس ضغط الدم بشكل دوري، مؤكدًا أن الصداع ليس عرضًا شائعًا لارتفاع ضغط الدم، موضحًا أن المريض قد يكون مصابًا بارتفاع الضغط دون أن يشعر بأي صداع، أما إذا صاحب ارتفاع الضغط صداع شديد فقد يكون ذلك مؤشرًا على وجود حالة تستدعي التدخل الطبي.

وأشار إلى أن انخفاض ضغط الدم قد يسبب الصداع لدى بعض الأشخاص، لذلك شدد على أهمية إجراء الفحوصات الطبية الدورية للاطمئنان على الحالة الصحية.