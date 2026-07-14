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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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يختلف عن الماء والصودا.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الشعير

الشعير
الشعير
اسماء محمد

يختلف تناول الشعير وعصيره في التأثير على الصحة عن مشروب الشعير الساخن أو ماء الشعير أو مشروب الصودا بالشعير فالنوعين الأولين أكثر فائدة.

ووفقا لموقع كيلافند كلينك نكشف لكم أهم فوائد الشعير الصحية .

10 فوائد صحية لتناول مشروب الشعير على الريق

يقي من مرض السكري

الأطعمة قليلة الألياف والغنية بالسكر عادةً ما تسبب ارتفاعًا سريعًا في مستوى السكر في الدم ويستجيب الجسم لهذا الارتفاع بإفراز الأنسولين ، وهو هرمون يُعيد مستوى السكر في الدم إلى وضعه الطبيعي مع مرور الوقت، قد تؤدي هذه العملية المتكررة إلى الإصابة بداء السكري ، ولكن الشعير قد يُساعد في كسر هذه الحلقة المفرغة.

الشعير

ووجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا الشعير انخفضت لديهم مستويات الجلوكوز والأنسولين بعد وجبتهم، مقارنةً بمن تناولوا حبوبًا أخرى. وأظهرت دراسة أخرى أن مستوى الجلوكوز في الدم بعد الوجبة كان أقل لدى الأشخاص الذين تناولوا بيتا جلوكان مقارنةً بمن لم يتناولوه.

 تنظيم الشهية

الشعير ليس طعاماً منخفض السعرات الحرارية، لكن تناول بعضه قد يساعدك على تحقيق أهدافك المتعلقة بالوزن الصحي .

يساعد الشعير على تقليل الشعور بالجوع لأنه غني بالألياف والبروتين وهاتان المادتان الغذائيتان تساعدان على الشعور بالشبع لفترة أطول ويبقى الشعير في الجسم لفترة أطول بكثير من الحبوب المصنعة، التي تُهضم بسرعة وتجعلك تشعر بالجوع مرة أخرى."

وإذا كنت ترغب في تجربة عصير عشبة الشعير، فقد يكون أيضاً وسيلة فعّالة لإنقاص الوزن فقد وجدت إحدى الدراسات التي أُجريت على الفئران أن الفئران التي تناولت عصير عشبة الشعير شهدت انخفاضاً في وزن الجسم بعد شهرين.

 يحارب السرطان

يتمتع الشعير بخصائص مضادة للالتهابات ومعززة للمناعة، مما قد يساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان وهو يحتوي على فيتامين (هـ) ومركبات البوليفينول و تعمل هذه العناصر الغذائية على منع الأكسدة، أو تلف الخلايا، الذي قد يؤدي إلى نمو الأورام.

اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة له تأثيرات مضادة للسرطان وتشير بعض الأبحاث إلى أن العناصر الغذائية الموجودة في الشعير قد تساعد أيضاً في الوقاية من سرطان الثدي.

الشعير

يعزز صحة الأمعاء

يحتوي الشعير على كمية وفيرة من الألياف القابلة للذوبان، وهي مفيدة جداً للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي. وللألياف القابلة للذوبان فائدة أخرى أقل شهرة، وهي أنها غذاء للأمعاء .

 تحتوي الأمعاء السليمة على توازن من البكتيريا والكائنات الحية الأخرى التي تلعب دورًا رئيسيًا في جهاز المناعة. يحتوي الشعير على البريبايوتكس التي تغذي هذه الكائنات الحية في الميكروبيوم الخاص بك حتى تتمكن من الحفاظ على صحتك.

يتجنب أمراض القلب

تُعد أمراض القلب السبب الأول للوفاة بين البالغين في الولايات المتحدة، ولكن يمكنك المساعدة في الوقاية منها عن طريق تناول الأطعمة الصحية للقلب كل يوم، بما في ذلك الشعير.

البيتا جلوكان يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار ، مما قد يمنع تراكم الترسبات في الشرايين التي تؤدي إلى النوبات القلبية. 

وتشير بعض الأبحاث أيضاً إلى أن تناول الشعير قد يخفض ضغط الدم ، وهو عامل رئيسي في أمراض القلب

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