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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بسبب الرطوبة.. الأرصاد تحذر من زيادة الإحساس بحرارة الطقس حتى الإثنين المقبل

الارصاد
الارصاد
حنان توفيق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الخميس 16 يوليو 2026 وحتى الإثنين 20 يوليو 2026، محذرة من استمرار الارتفاع في نسب الرطوبة الذي يؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات مئوية عن المتوقع في الظل.

تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية

أوضحت الهيئة أنه يسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، ليتحول إلى حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما يصبح شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويعود مائلاً للحرارة رطباً خلال ساعات الليل على أغلب الأنحاء.

وتشهد البلاد خلال هذه الفترة ظاهرتين جويتين هما:

شبورة مائية صباحاً: تتكون في الفترة من (4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

نشاط رياح: تنشط الرياح أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة طوال الفترة المذكورة.

خريطة درجات الحرارة المتوقعة (العظمى والمحسوسة):

تتوزع درجات الحرارة المتوقعة في الظل والمحسوسة (بين قوسين) على مدار الأيام القادمة كالآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

الخميس والجمعة: تسجل العظمى 35 درجة (والمحسوسة 37 درجة).

من السبت إلى الإثنين: ترتفع العظمى لتسجل 36 درجة (والمحسوسة تتراوح بين 38 إلى 39 درجة).

السواحل الشمالية:

الخميس والجمعة: تسجل العظمى 31 درجة (والمحسوسة 34 درجة).

السبت: تسجل العظمى 31 درجة (والمحسوسة 34 درجة).

الأحد والإثنين: تسجل العظمى 32 درجة (والمحسوسة 35 درجة).

شمال الصعيد:

الخميس: تسجل العظمى 36 درجة (والمحسوسة 38 درجة).

الجمعة: تسجل العظمى 37 درجة (والمحسوسة 39 درجة).

السبت: تسجل العظمى 38 درجة (والمحسوسة 40 درجة).

الأحد: تسجل العظمى 39 درجة (والمحسوسة 41 درجة).

الإثنين: تسجل العظمى 40 درجة (والمحسوسة 42 درجة).

جنوب الصعيد:

الخميس: تسجل العظمى 41 درجة (والمحسوسة 42 درجة).

الجمعة: تسجل العظمى 42 درجة (والمحسوسة 43 درجة).

السبت: تسجل العظمى 42 درجة (والمحسوسة 43 درجة).

الأحد والإثنين: ترتفع العظمى لتصل إلى 44 درجة (والمحسوسة تلامس 45 درجة).

وطالبت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بمتابعة التحديثات اليومية الصادرة عنها بانتظام لمواجهة أي تغيرات طارئة في الأحوال الجوية.

بسبب الرطوبة الأرصاد حرارة الطقس

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