الكاف يستحدث دوري الأمم الأفريقية ويعدل نظام كأس الأمم

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) اعتماد نظام جديد لمسابقات المنتخبات الوطنية، يتضمن إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية مرة واحدة كل أربع سنوات، إلى جانب إطلاق بطولة جديدة تحمل اسم دوري الأمم الأفريقية، على أن تنطلق اعتبارًا من عام 2028.

وتهدف البطولة المستحدثة إلى تعزيز المنافسة بين المنتخبات الأفريقية، من خلال إقامة مباريات رسمية بشكل سنوي، بما يسهم في رفع المستوى الفني وزيادة الاحتكاك الدولي للمنتخبات.

ويأتي هذا التغيير ضمن خطة الكاف لتطوير مسابقاته القارية وإعادة هيكلة أجندة المنتخبات، بما يضمن استمرار إقامة بطولة كبرى للمنتخبات الأفريقية في كل عام، مع الحفاظ على مكانة كأس الأمم الأفريقية باعتبارها البطولة الأهم على مستوى القارة.