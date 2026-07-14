الحكومة تعلن الخميس 23 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً يقضي بأن يكون يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين في الدولة، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو المجيدة.

الفئات المستهدفة بالقرار:

يشمل قرار الإجازة الرسمية العاملين في:

الوزارات والمصالح الحكومية.

الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.

شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام

ملاحظة هامة بشأن الامتحانات:

نصّ القرار على استمرار أعمال الامتحانات (إن وجدت في هذا اليوم) وفقاً للمواعيد والجداول المحددة سلفاً من قِبل السلطات التعليمية المختصة دون تأجيل.