الداخلية تكشف حقيقة الادعاءات بالتعدّى على رجلي دين مسيحي

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله بعدد من الحسابات الخاصة بعناصر إثارية خارج البلاد بمواقع التواصل الاجتماعى والتى ادعت خلالها حدوث واقعتى تعدّي على رجلين من رجال الدين المسيحى بمحافظتى القاهرة وجنوب سيناء ، والزعم بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعتين.



بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات ، وأنه بتاريخى

(10 ، 12 يوليو الجارى) حدثت مشاجرتين بنطاق المحافظتين المشار إليهما بين عدد من الأشخاص من بينهم مسيحى الديانة لخلافات الجيرة دون أية أبعادٍ طائفية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعتين فى حينه ، وعرض الأطراف على النيابة العامة.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروّجى تلك الادعاءات.





