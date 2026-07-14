حسام عبد المجيد: حسام حسن لا يحب الخسارة.. وأكثر موقف أضحكني كان مع إمام عاشور

أكد حسام عبد المجيد، مدافع منتخب مصر، أن حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، يمتلك شخصية تنافسية قوية ولا يحب الخسارة، مشيرًا إلى أنه دائمًا يسعى لتحقيق الفوز في كل مباراة.

وقال عبد المجيد، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”:"كابتن حسام حسن لا يحب الخسارة ويرغب دائمًا في تحقيق الانتصار، ورغم عصبيته داخل الملعب إلا أن دمه خفيف ويملك شخصية مميزة".

وتابع مدافع المنتخب: "كنت أشعر بالخوف خلال أول مقابلة لي مع حسام حسن بسبب ما يُقال عن عصبيته، لكنني اكتشفت شخصيته الحقيقية وتعاملت معه بشكل جيد".

بسبب حماسه وانفعاله

وتحدث عبد المجيد عن أحد المواقف الطريفة مع المدير الفني، قائلًا: "أكثر موقف أضحكني كان عندما كان كابتن حسام يريد خنق إمام عاشور على مقاعد البدلاء، بسبب حماسه وانفعاله في إحدى اللحظات".