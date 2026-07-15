شرّفت التحكيم المصري.. فتحي سند يُشيد بـ أمين عمر في كأس العالم 2026

أشاد الناقد الرياضي فتحي سند، بالحكم المصري أمين عمر أثناء مشاركته في بطولة كأس العالم.

وكتب فتحي سند عبر حسابه على فيسبوك؛ “حمد لله على السلامة يا كابتن أمين عمر.. شرفت التحكيم المصري في أكبر بطولة كروية في العالم، ورفعت اسم مصر وسط نخبة حكام العالم”.

وتابع: "كل التحية والتقدير ليك ولكل طاقم التحكيم المصري.. وإن شاء الله تكون بداية لمشاركات وإنجازات أكبر في البطولات الجاية".

وألغي حكم المباراة هدفاً لصالح منتخب إسبانيا أمام فرنسا ، من عمر الشوط الثاني في المباراة التى تجمع المنتخبين حاليًا علي ملعب إستاد دالاس في دور نصف النهائي ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وسجّل لامين يامال هدف الثالث في الدقيقة 62، بعدما أنطلق بسرعته وتوغل داخل منطقة الجزاء ويسددها بإتقان ولكن الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل.

وافتتح إسبانيا التهديف في الدقيقة 26، تصويبة قوية من علامة الجزاء لصالح إسبانيا عن طريق ميكيل أويارزابال على يسار حارس المرمى لتسكن الشباك.

وأضاف إسبانيا الثاني في الدقيقة 56، بعد تمريرة رائعة من أولمو إلى بيدرو الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.