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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مجلس أمناء كلية العلوم الإسلامية يكرم الدكتور سلامة داود لمسيرته التطويرية

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر
محمد شحتة

كرَّم مجلس أمناء كلية العلوم الإسلامية للطلاب الوافدين برئاسة الدكتورة نهلة الصعيدي، عميدة الكلية مستشار الإمام الأكبر لشئون الوافدين، الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر؛ لمسيرته الإدارية والتطويرية بجامعة الأزهر. 

تكريم الدكتور سلامة داود لمسيرته التطويرية

وجاء ذلك بحضور فضيلة الدكتور عباس شومان، أمين عام هيئة كبار العلماء، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور عبد المنعم فؤاد، عميد كلية العلوم الإسلامية السابق المشرف العام على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر، والدكتور صالح عبد الوهاب، والدكتورة شهيدة مرعي، وكيلي الكلية، وعدد من أعضاء المجلس.

وأكد المجلس أن هذا التكريم يعد تقديرًا لمسيرة حافلة بالإنجازات شهدتها جامعة الأزهر في عهد فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، ولا تزال مستمرة؛ وقد اتسمت بتطوير الأداء المؤسسي، والارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي، وتوسيع آفاق التعاون الأكاديمي، ودعم التميز والابتكار، ورعاية الوافدين، مما أسهم في ترسيخ مكانة جامعة الأزهر العلمية ودورها الحضاري.

تكريم الدكتور سلامة داود لمسيرته التطويرية الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر جامعة الأزهر الأزهر

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