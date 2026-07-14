تنبيه عاجل من الكهرباء.. قبل ما تشتري تكييفات جديدة وتتفاجئ برفع العداد

تشن شركات توزيع الكهرباء حاليا حملات تفتيشية مكثفة لضبط الإستهلاك ومراجعة الأحمال. وتعتبر زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون إخطار مسبق مخالفة إدارية وقانونية جسيمة تمنح الشركة الحق الفوري في فسخ العقد وقطع التغذية!.

الآثار القانونية المترتبة على هذه المخالفة

بترتب على ذلك الآتي:

فسخ عقد التوريد: يحق لشركة الكهرباء سحب العداد وقطع الخدمة نهائياً عن منزلك أو منشأتك.

- محضر سرقة تيار: عند سحب أحمال ضخمة فجائية تفوق سعة عداد الكهرباء ، يُصنف التصرف كإستيلاء غير قانوني على الطاقة ويُحرر به محضر رسمي.

- غرامات مالية ضخمة: يتم إلزام المخالف بسداد فروق الإستهلاك بأثر رجعي مع فرض غرامات تأخير وتعويضات مالية كبيرة.

الأضرار الفنية

- إحتراق العداد: العدادات القديمة أو ذات القدرة المنخفضة لا تتحمل سحب التيار العالي وقد تحترق.

- الماس الكهربائي: تزايد الأحمال على أسلاك غير مجهزة يسبب سخونتها، مما قد يؤدي إلى حرائق كارثية.

- تلف التكييفات: إنخفاض الجهد (ضعف الكهرباء) بسبب عدم تحمل العداد يؤدي إلى إحتراق كمبروسر التكييف.

ما علاقة هذا بشراء التكييفات؟



البعض يقع في فخ شراء 3 أو 4 تكييفات قوية وتشغيلها معاً، متوقعاً أن الأمر يقتصر على دفع قيمة الفاتورة أو شحن الكارت. لكن الحقيقة أن العدادات والأنظمة الحديثة ترصد هذا السحب الضخم فوراً وتعتبره تعدياً على الشبكة، مما يضعك تحت طائلة العقوبات المذكورة أعلاه، فضلاً عن خطر إحتراق العداد أو شبكة خطوط بيتك الداخلية نتيجة الأحمال الزائدة

الحل الآمن والمشروع

إذا كنت تخطط لزيادة أجهزتك الكهربائية، توجه فوراً إلى شركة الكهرباء التابع لها أو من خلال المنصة الإلكترونية، وتقدم بطلب "تعديل القدرة التعاقدية وزيادة أحمال العداد" ليتم فحص منزلك وتركيب عداد يتحمل إستهلاكك الجديد بأمان وبشكل قانوني تماماً.