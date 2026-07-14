استشاري تغذية تحذر من البن المغشوش: آثاره الصحية قد تظهر مع الاستهلاك المستمر

حذرت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية العلاجية، من المخاطر الصحية المرتبطة بتناول البن المغشوش، مؤكدة أن أضراره لا تظهر بالضرورة بشكل فوري، وإنما قد تتراكم مع تكرار تناوله لفترات طويلة.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة المحور، أن خلط البن بمواد غير صالحة للاستهلاك مثل بعض البدائل المستخدمة في الغش، ومنها البسلة أو نوى البلح بعد تحميصها وطحنها، قد يؤثر على الجهاز الهضمي، مشيرة إلى أن هذه الممارسات قد تسبب تهيجًا بالمعدة واضطرابات والتهابات معوية.

وأضافت أن استمرار التعرض لمواد مغشوشة أو غير معلومة المصدر يمثل عبئًا على أعضاء الجسم المسؤولة عن التخلص من السموم، مثل الكبد والكلى، محذرة من أن بعض الممارسات الغذائية الخاطئة قد ترتبط بمشكلات صحية خطيرة على المدى البعيد.

وقدمت استشاري التغذية نصيحة للمستهلكين لتجنب شراء القهوة غير الموثوقة، داعية إلى شراء حبوب البن الكاملة وطحنها مباشرة سواء في المنزل أو أمام المستهلك، للتأكد من جودتها وعدم تعرضها للخلط بمواد أخرى.

وفي سياق آخر، حذرت الدكتورة نهلة عبد الوهاب من شراء بعض الأطعمة الجاهزة عبر الإنترنت من مصادر غير معروفة، مؤكدة أهمية التأكد من نظافة مكان إعداد الطعام وطريقة حفظه.

إعداد الطعام في المنزل

ونصحت الأسر بالاعتماد قدر الإمكان على إعداد الطعام في المنزل أو الاستعانة بمن يقوم بالطبخ داخل المنزل وفق معايير واضحة للنظافة والجودة، باعتبار ذلك وسيلة أكثر أمانًا للحفاظ على صحة أفراد الأسرة.