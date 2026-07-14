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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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سعر سبيكة ذهب 5 جرام اليوم عيار 24.. قائمة بكل الأوزان

سعر سبيكة ذهب 5 جرام
سعر سبيكة ذهب 5 جرام
رشا عوني
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

مع ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بشكل طفيف، يتابع المواطنون أسعار السبائك باعتبارها الأكثر طلباً وشراءً لكل من يرغب في استثمار مبلغ مالي في الذهب، خاصة في ظل التوقعات بعودة ارتفاع الذهب مجدداً خلال الأشهر المقبلة وحتى نهاية العام الجاري ليصل لمستويات عالية من جديد.

وارتفعت عمليات البحث عن سعر سبيكة 5 جرام عيار 24 اليوم وسعر سبيكة 10 جرام عيار24 اليوم باعتبارهما الأكثر تداولاً، ونستعرض لكم في السطور التالية أسعار الذهب اليوم وأسعار السبائك الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو2026..

سعر سبيكة ذهب 5 جرام btc اليوم الأحد 29-6-2025 في مصر - الوطن

أسعار السبائك اليوم الثلاثاء 14 يوليو

 

- سعر سبيكة 2.5 جرام: 16,771.43 جنيه

- سعر سبيكة 5 جرام: 33,542.85 جنيه

- سعر سبيكة 10 جرام: 67,085.70 جنيه

- سعر سبيكة 20 جرام: 134,171.40 جنيه

- سعر سبيكة أونصة (31.10 جرام): 208,637 جنيه

- سعر سبيكة 50 جراما: 335,428.50 جنيه

-سعر سبيكة 100 جرام: 670,857 جنيه

تعرف على سعر سبيكة ذهب 5 جرام BTC اليوم عيار 24 | الموجز

أسعار الذهب في مصر اليوم

- سعر الذهب عيار 24: 6685 جنيهًا
- سعر الذهب عيار 21: 5850 جنيهًا
- سعر الذهب عيار 18: 5014 جنيهًا
- سعر الجنيه الذهب: 46800 جنيهًا

الذهب يعاود الصعود مجدداً

 

تعافت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم / الثلاثاء / من أدنى مستوياتها في أسبوعين، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأمريكية، في وقت عززت فيه التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع أسعار النفط التوقعات بمواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي تشديد السياسة النقدية.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 4013.93 دولار للأوقية، بعدما سجل في وقت سابق أدنى مستوى له منذ الأول من يوليو.

كما صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.4% إلى 4020.80 دولار للأوقية.

خسارة كبرى للذهب

وكان المعدن الأصفر قد تراجع بنحو 3% في الجلسة السابقة، ليسجل أكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية في أكثر من شهر، متأثرا بارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في شهر نتيجة استمرار المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران.

ويعد الذهب تقليديا ملاذا آمنا وأداة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلص جاذبيته، نظرا لأنه من الأصول التي لا تدر عائدا، في مقابل زيادة جاذبية الأصول ذات العائد.

وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة "تاستي لايف"، إيليا سبيفاك، إن الأسواق تتجنب في الوقت الحالي اتخاذ مراكز استثمارية كبيرة، في ظل ترقب عدد من الأحداث المهمة، أبرزها شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش أمام الكونجرس، وصدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، إلى جانب استمرار التطورات في الشرق الأوسط.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر يونيو في وقت لاحق اليوم، بحثا عن مؤشرات جديدة بشأن اتجاه التضخم ومسار السياسة النقدية، كما تترقب الأسواق بيانات مؤشر أسعار المنتجين، إلى جانب أول شهادة نصف سنوية لرئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش أمام الكونجرس خلال الأسبوع الجاري.

توقعات برفع أسعار الفائدة قريباً

وفي السياق، قال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إن البنك المركزي الأمريكي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب إذا أظهرت البيانات المقبلة استمرار التضخم عند مستويات تفوق بكثير المستهدف البالغ 2%.

كما عززت الأسواق رهاناتها على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل، إذ ارتفعت احتمالات الزيادة إلى نحو 76% مقارنة مع 57% قبل أسبوع، وفقا لأداة "FedWatch" التابعة لمجموعة "CME".

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 57.60 دولار للأوقية، فيما انخفض البلاتين بنسبة 0.5% إلى 1597.52 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.6% إلى 1254.82 دولار للأوقية.

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