خلال جولة مفاجئة .. محافظ بورسعيد يتفقد وحدة طب الأسرة الكويت بحي العرب

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد،في جولة مفاجئة اليوم، وحدة طب الأسرة الكويت بحي العرب، لمتابعة سير العمل والوقوف على انتظام تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة، والتأكد من جودة الأداء داخل المنشآت الصحية

ورافق المحافظ الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ

حيث تفقد المحافظ مختلف أقسام الوحدة، واطلع على آلية استقبال المواطنين، ومدى انتظام العمل، وتوافر الخدمات الطبية والعلاجية، كما حرص على الاستماع إلى عدد من المواطنين للتعرف على آرائهم بشأن مستوى الخدمات المقدمة، والتأكد من سرعة الاستجابة لاحتياجاتهم

المحافظ يوجه بإعطاء أولوية لكبار السن وذوي الهمم وسرعة صرف الأدوية وتيسير الخدمات الطبية

وأكد المحافظ خلال جولته أن الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالانضباط داخل الوحدة، وحسن استقبال المواطنين، وتقديم الخدمة الطبية بالكفاءة المطلوبة.



ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بإعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الهمم في تلقي الخدمات الصحية، وسرعة إنهاء إجراءاتهم دون انتظار، مع سرعة صرف الأدوية وتوفيرها للمستحقين، والتيسير على المواطنين في جميع مراحل الحصول على الخدمة، بما يحقق أعلى درجات الرضا عن المنظومة الصحية.

كما شدد المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات الأداء داخل الوحدة، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على جودة الخدمة، مؤكدًا أن الجولات الميدانية المفاجئة ستتواصل لضمان انتظام العمل وتحقيق أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمواطنين