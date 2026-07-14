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أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 14-7-2026 في مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 14-7-2026 في مصر

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
رانيا أيمن
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يستعرض صدى البلد أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 بعد انخفاض سعر الجنيه الذهب ليسجل 46520 جنيهًا، بعدما فقد 476 جنيهًا مقارنة بتعاملات أمس، كما خسر 3598 جنيهًا خلال نحو شهر، بعد هبوطه من 50120 جنيهًا المسجلة في 15 يونيو الماضي، ما يعكس استمرار الضغوط على أسعار الذهب في السوق المحلية بالتزامن مع تراجع الأعيرة المختلفة.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

وشهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضًا جديدًا خلال تعاملات اليوم، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 وعيار 21 وعيار 18 مقارنة بأسعار أمس، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات المعدن الأصفر محليًا وعالميًا.

وفيما يلي آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 46520 جنيهًا، منخفضًا بقيمة 476 جنيهًا مقارنة بسعره أمس البالغ 46998 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

كما خسر الجنيه الذهب 3598 جنيهًا خلال نحو شهر، بعدما تراجع من 50120 جنيهًا في 15 يونيو 2026 إلى 46520 جنيهًا اليوم.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6646 جنيهًا، متراجعًا بقيمة 68 جنيهًا مقارنة بسعره أمس البالغ 6714 جنيهًا.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 5815.25 جنيه، متراجعًا بقيمة 59.50 جنيه مقارنة بسعره أمس البالغ 5874.75 جنيه .

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4984.50 جنيه، منخفضًا بقيمة 51 جنيهًا مقارنة بسعره أمس البالغ 5035.50 جنيهًا.

وبلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3876.83 جنيه، متراجعًا بقيمة 39.67 جنيه مقارنة بسعره أمس البالغ 3916.50 جنيهًا.

800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 206713.71 جنيه، مقابل 208828.74 جنيه أمس، بتراجع قدره 2115.03 جنيه .

أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا نحو 332300 جنيه.

وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام نحو 664600 جنيه.

وسجل سعر سبيكة الذهب وزن 250 جرامًا نحو 1,661,500 جنيه.

1000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 6,646,000 جنيه.

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 21 نحو 5,815,250 جنيها.

وبلغ سعر طن الذهب عيار 24 نحو 6,646,000,000 جنيه.

وسجل سعر طن الذهب عيار 21 نحو 5,815,250,000 جنيه.

سعر الجنيه الذهب أسعار أعيرة الذهب اليوم أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026

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