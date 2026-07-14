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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«الصحفيين» تشكر الرئيس السيسي والحكومة بعد دعم زيادة معاشات أعضائها

ايمن عبدالمجيد
ايمن عبدالمجيد
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم
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وجه أيمن عبدالمجيد وكيل نقابة الصحفيين للتشريعات الصحفية رئيس لجنة المعاشات، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لقرار الدعم الاستثنائي بقيمة 30 مليون جنيهًا لصالح صندوق المعاشات ومشروع العلاج بنقابة الصحفيين.

وقال عبدالمجيد إن هذا القرار يتسق مع دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للصحفيين، وما يصدر من توجيهات تستهدف إصلاح المنظومة الإعلامية وأخرها توجيه الرئيس خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية، بفتح المجال أمام الحوار الإعلامي الموضوعي الذي يشمل الرأي والرأي الآخر، لإثراء النقاش وبناء الوعي، في إطار من الاحترام والتفاهم والتنسيق مع الجهات والهيئات الإعلامية والصحفية المعنية بعقد اجتماع سنوي تحت رعاية رئيس الجمهورية لمراجعة أوضاع الإعلام المصري ومناقشة التحديات والفرص والخروج بتوصيات عملية، لتطويره بصفة مستمرة.

وقال عبدالمجيد، إن هذا الدعم الذي أعلنه الكاتب الصحفي ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، بجهود تستوجب شكره عليها، وفر المورد المالي اللازم لزيادة معاش النقابة بقيمة 500 جنيهًا تصرف من مستحقات شهر يوليو للأساتذة مستحقي المعاش والمستحقين عنهم من أسر الأساتذة المتوفين.

وأوضح عبدالمجيد الزيادة 500 جنيه تتطلب سنويًا قرابة 12 مليون جنية، قيمة مضافة لمتطلبات المعاشات الشهرية، ليرتفع المعاش النقابي من 3 آلاف إلى 3500 جنيه.

وأكد  عبدالمجيد أن زيادة المعاشات حق لأعضاء جدول المعاشات من الأساتذة الأجلاء وورثتهم، وأن مجلس النقابة وافق على الزيادة التي تم المطالبة بها في اجتماعات عدة، وذلك بعد زوال سبب تاجيل اقرارها وهو توفر المورد المالي، كما وجه مجلس النقابة الشكر للسيد الرئيس والحكومة.

واستطرد عبدالمجيد، بإذن الله نعمل مع توفير الموارد اللازمة على زيادة قيمة المعاش بنسبة تجعله مساوٍ لقيمة بدل التكنولوجيا والتدريب وما يطرأ على البدل من زيادات مستحقة بنسب لا تقل عن معدلات التضخم السنوي.

وكان الكاتب الصحفي ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام أعلن في بيان مساء الاثنين، «أنه وفق السياسة العامة والتوجيهات التي يكلف بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وضمن التوجيهات المحددة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ومذكرة وزير الدولة للإعلام التي وجهها إلى السيد وزير المالية فقد تمت الموافقة على دعم صندوق المعاشات والعلاج لنقابة الصحفيين بـ30 مليون دفعة استثنائية».

أيمن عبدالمجيد نقابة الصحفيين رئيس لجنة المعاشات عبدالفتاح السيسي مصطفى مدبولي

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