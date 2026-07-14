قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الوضوء لصلاة الفجر.. 5 كلمات تثبت قدمك على الصراط يوم القيامة
محمد صلاح وهيثم حسن .. أبرز غيابات نجوم المنتخب عن حفل استاد القاهرة
ارتكب أفعالا خادشة أمام فتاة بمحطة مترو الشهداء.. مسن يواجه هذه العقوبة
رفض 35 مليون جنيه.. إمام عاشور يفاجئ الأهلي ويتمسك بمناقشة عروض رحيله
هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 14-7-2026
زوجة مصطفى زيكو : أنا بحبك أوي وانهاردة عيد جوازنا.. واللاعب يبكي على الهواء
حكم صلاة الاستخارة للغير.. هل يجوز أن يستخير شخص عن غيره؟
تعاطوا المخدرات داخل أرض زراعية بالغربية.. اعرف عقوبة المتهمين بالقانون
العلمين ومطروح واسكندرية .. الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط
احتجاجا على فساد الفيفا.. مظاهرات تجتاح شوارع سويسرا للمطالبة بإقالة إنفانتينو
على الطريقة المصرية .. استقبال شعبي لمنتخب النرويج بعد الخروج المشرف من المونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم صلاة الاستخارة للغير.. هل يجوز أن يستخير شخص عن غيره؟

صلاة الاستخارة
صلاة الاستخارة
أحمد سعيد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

صلاة الاستخارة من السنن العظيمة التي شرعها الإسلام للمسلم إذا احتار في أمر من أمور الدنيا؛ فيلجأ صلاة الاستخارة ليسأل الله تعالى ويطلب الخير والتوفيق، ويكثر التساؤل بين الناس حول حكم صلاة الاستخارة للغير، وهل يجوز أن يؤديها شخص نيابة عن والديه أو أبنائه أو أحد أقاربه، أم إن الاستخارة عبادة مرتبطة بصاحب الأمر نفسه؟ وفي السطور التالية نتعرف على حكم الشرع الذي ارتأته دار الإفتاء.

حكم صلاة الاستخارة للغير في الشرع

من جانبها، أكدت دار الإفتاء أن الأصل أن يؤدي صلاة الاستخارة صاحب الأمر بنفسه، لطلب استفتاح أبواب الخير من الله تعالى، والاستهداء للصواب منه سبحانه في خاصة شأنه. 

هل يجوز أن يستخير الأب أو الأم عن الأبناء؟

وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى لها عبر موقعها الرسمي، أنه لا مانع شرعًا من أن تصلي السائلةُ الاستخارة لأخيها المذكور، طلبًا من الله تعالى أن يكتب له الخير ويوفقه لما فيه الصواب في أمر خِطبته من تلك الفتاة. 

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه لا حرج عليها في ذلك؛ لما فيه من الإعانة على الخير، ودخوله في عموم النفع المُتعدي المشروع.

أفضل وقت لصلاة الاستخارة.. هل الليل أفضل من النهار؟

وفي السياق، بين الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أفضل وقت لصلاة الاستخارة قائلًا إن جوف الليل هو أفضل وقت لأداء صلاة الاستخارة. 

وقال في تصريحات سابقة له، إنه يمكن للمرء أن يصليها عدة مرات فلا سقف لعدد ركعاتها ويظهر التوفيق في الأمر من عدمه من خلال نتائجها.

كيفية أداء صلاة الاستخارة كما وردت عن النبي

كيفية صلاة الاستخارة وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: «إذَا هَمَّ أحَدُكُمْ بالأمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِن غيرِ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إنِّي أسْتَخِيرُكَ بعِلْمِكَ وأَسْتَقْدِرُكَ بقُدْرَتِكَ، وأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ العَظِيمِ، فإنَّكَ تَقْدِرُ ولَا أقْدِرُ، وتَعْلَمُ ولَا أعْلَمُ، وأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنَّ هذا الأمْرَ خَيْرٌ لي في دِينِي ومعاشِي وعَاقِبَةِ أمْرِي -أوْ قالَ عَاجِلِ أمْرِي وآجِلِهِ- فَاقْدُرْهُ لي ويَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لي فِيهِ، وإنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنَّ هذا الأمْرَ شَرٌّ لي في دِينِي ومعاشِي وعَاقِبَةِ أمْرِي -أوْ قالَ في عَاجِلِ أمْرِي وآجِلِهِ- فَاصْرِفْهُ عَنِّي واصْرِفْنِي عنْه، واقْدُرْ لي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أرْضِنِي قالَ: "وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ».

كيف تصلي الاستخارة؟
 

عند صلاة الاستخارة عليك الخطوات الآتية: الوضوء كوضوء الصلاة، والنية لـ صلاة الاستخارة، فلا يقبل العمل بغير نية، وصلاة ركعتين، ويُقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون، ويُقرأ في الركعة الثانية سورة الإخلاص، والتسليم في نهاية الصلاة.

الدعاء بحيث يبدأ المستخير بالثناء على الله -سبحانه- وحمده، ويصلّي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل صيغ الصلاة على النبي هي الصلاة الإبراهيمية التي تُقال بتشهّد الصلاة.

قراءة دعاء الاستخارة الوارد في الحديث السابق ذكره، فإذا وصل لقول «اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ» يسمّي حاجته، كأن يقول: اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من فلانة بنت فلان، أو سفري إلى هذا البلد، أو غير ذلك، ثم يكمل دعاءه ويقول "خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي.."، فإذا وصل إلى الشق الثاني من الدعاء فقال: "وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ"، يفعل نفس الشيء ويسمّي حاجته ثم يكمل قوله: "شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي.."، إلى آخر دعاء الاستخارة

التوكّل على الله -تعالى- حق التوكّل، والمضي في الأمر والسعي فيه، وليس شرطًا أن يرى رؤية أو منامًا كما يظن الكثير من الناس، بل يسعى الإنسان في ذلك الأمر متوكّلا على الله إلى آخر ما يصل إليه.

خطوات صلاة الاستخارة

لأداء صلاة الاستخارة كيفية معيّنة، تتمثل في الخطوات التالية:
 

١- الوضوء، ثمّ استحضار النية لأداء صلاة الاستخارة.

٢- صلاة ركعتين من غير الفريضة، ويُسنّ للمسلم أن يقرأ بالركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة الإخلاص، ثمّ التسليم من الصلاة.

٣- الدعاء بعد الانتهاء من الصلاة، وذلك برفع العبد يديه لله تعالى، مستحضرًا الخشوع، ومستشعرًا قدرة الله تعالى، وعظمته.

٤- استهلال الدعاء بحمد الله والثناء عليه، ثمّ الصلاة على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ثمّ البدء بقراءة دعاء الاستخارة الوارد في حديث النبي - صلّى الله عليه وسلّم-، حيث قال: (اللهمّ إني أَستخيرُك بعِلمِك، وأستقدِرُك بقُدرتِك، وأسألُك من فضلِك، فإنك تَقدِرُ ولا أقدِرُ، وتَعلَمُ ولا أَعلَمُ، وأنت علَّامُ الغُيوبِ، اللهم فإن كنتَُ تَعلَمُ هذا الأمرَ -ثمّ تُسمِّيه بعينِه- خيرًا لي في عاجلِ أمري وآجلِه -قال: أو في دِيني ومَعاشي وعاقبةِ أمري- فاقدُرْه لي ويسِّرْه لي، ثمّ بارِكْ لي فيه، اللهمّ وإن كنتَُ تَعلَمُ أنه شرٌّ لي في دِيني ومَعاشي وعاقبةِ أمري -أو قال: في عاجلِ أمري وآجلِه- فاصرِفْني عنه، واقدُرْ ليَ الخيرَ حيثُ كان، ثمّ رَضِّني به).

٥- تسمية الأمر وتحديده عند الوصول في الدعاء إلى قول: (اللهمّ فإن كنتَُ تَعلَمُ هذا الأمرَ)، ثم إكمال الدعاء إلى آخره، ثمّ ختم الدعاء بالصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلّم، كما هو الأمر في بدايته، وبذلك تكون قد انتهت صلاة الاستخارة.

دعاء الاستخارة

وعن دعاء الاستخارة، فقد ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: «إذَا هَمَّ أحَدُكُمْ بالأمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِن غيرِ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إنِّي أسْتَخِيرُكَ بعِلْمِكَ وأَسْتَقْدِرُكَ بقُدْرَتِكَ، وأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ العَظِيمِ، فإنَّكَ تَقْدِرُ ولَا أقْدِرُ، وتَعْلَمُ ولَا أعْلَمُ، وأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنَّ هذا الأمْرَ خَيْرٌ لي في دِينِي ومعاشِي وعَاقِبَةِ أمْرِي -أوْ قالَ عَاجِلِ أمْرِي وآجِلِهِ- فَاقْدُرْهُ لي ويَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لي فِيهِ، وإنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنَّ هذا الأمْرَ شَرٌّ لي في دِينِي ومعاشِي وعَاقِبَةِ أمْرِي -أوْ قالَ في عَاجِلِ أمْرِي وآجِلِهِ- فَاصْرِفْهُ عَنِّي واصْرِفْنِي عنْه، واقْدُرْ لي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أرْضِنِي قالَ: "وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ».

حكم صلاة الاستخارة للغير صلاة الاستخارة هل يجوز الاستخارة للغير دعاء الاستخارة كيفية صلاة الاستخارة حكم الاستخارة الاستخارة في الإسلام صلاة الاستخارة الصحيحة دعاء الاستخارة مكتوب حكم الصلاة عن الغير الاستخارة للزواج الاستخارة للعمل وقت صلاة الاستخارة شروط صلاة الاستخارة سنة الاستخارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1800 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الاثنين

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يتراجع والجنيه الذهب يخسر 360 جنيها

ترامب

ترامب يفجر مفاجأة : أرجح 90% مقتل مجتبى خامنئي

مصعد

بعد حادث التجمع .. كيف تتصرف إذا تعطل بك المصعد فجأة؟

سعر الدولار اليوم وفقاً لآخر تحديث في البنوك

سعر الدولار اليوم في مصر.. آخر تحديث لأسعار الصرف في البنوك

خالد الغندور

خالد الغندور يثير الجدل : ممكن يلعبوا نهائي كاس العالم في الشيزوفرينيا

خالد الغندور

بعد تصريح الأهلي هيكسب الدوري 7 سنين .. الغندور يهاجم ياسين منصور

الارصاد

موعد انكسار الموجة الحارة.. هل يتحسن الطقس قريبا؟

ترشيحاتنا

حسام حسن

حسام حسن: منحت مرموش فرصًا كثيرة.. ودفعت بهيثم حسن بعد تراجع ثقته

طارق الجنايني

صيغة للعدالة.. طارق الجنايني يطالب بدراسة آليات تطبيق حق الأداء العلني قبل إقراره

المساعدات المصرية

اللجنة المصرية لإغاثة غزة: جهود متواصلة لتوفير المياه والمساعدات وسط ظروف إنسانية قاسية

بالصور

بسبب الضغوط العالمية.. فولكس فاجن تدرس شطب 50 ألف وظيفة حول ‏العالم

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

سبب خضوع حسام حسن لعملية قسطرة وتركيب دعامات.. العميد يكشف التفاصيل

حسام حسن
حسام حسن
حسام حسن

منها مص السم.. 3 إسعافات بعد لدغة الثعبان قد تقتل المصاب بدلًا من إنقاذه

التعامل مع لدغة الثعبان
التعامل مع لدغة الثعبان
التعامل مع لدغة الثعبان

«هل الثعبان ينفجر بعد أكل البيض؟».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو
«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو
«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

فيديو

التعامل مع لدغة الثعبان

منها مص السم.. 3 إسعافات بعد لدغة الثعبان قد تقتل المصاب بدلًا من إنقاذه

«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

«هل الثعبان ينفجر بعد أكل البيض؟».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

صورة لبعض من المقبوض علهيم

اعترافات الدهابة.. سلمنا نفسنا للجيش المصري وهنسافر بكره على السودان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد