سعر الدولار اليوم في مصر.. آخر تحديث لأسعار الصرف في البنوك

واصل سعر الدولار الارتفاع اليوم في مصر، وفقًا لآخر تحديثات البنوك العاملة بالسوق المصرفية، مع استمرار الفروق المحدودة بين أسعار الشراء والبيع من بنك لآخر، بينما سجل المصرف العربي الدولي أعلى سعر لشراء وبيع الدولار، وسط متابعة مستمرة من المتعاملين لتحركات سوق الصرف.

أسعار الدولار اليوم في البنوك

سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 50.27 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 50.19 جنيه للشراء و50.29 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك QNB الأهلي 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.16 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك البركة 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK نحو 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 50.14 جنيه للشراء و50.24 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك HSBC نحو 50.11 جنيه للشراء و50.21 جنيه للبيع.