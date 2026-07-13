صابر الرباعي يفتتح الدورة الـ60 من مهرجان قرطاج الدولي

يفتتح الفنان التونسي صابر الرباعي فعاليات الدورة الستين من مهرجان قرطاج الدولي، مساء الخميس الموافق 16 يوليو الجاري، حيث يقدم خلال حفل الافتتاح باقة متنوعة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.



يذكر أن الفنان صابر الرباعي طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "طاير" عبر موقع "يوتيوب" ومنصات الاستماع المختلفة.

أغنية "طاير" لـ صابر الرباعي من كلمات صلاح بلول، وألحان أحمد بركات، وتوزيع موسيقي زاهر ديب، فيما تولّى فادي جيجي عمليتي الميكس والماسترينغ، لتخرج الأغنية بجودة فنية عالية تواكب أحدث معايير الإنتاج الموسيقي.



أما الفيديو كليب فقد تم تصويره في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت إدارة المخرج بسام الترك، الذي قدّم رؤية بصرية عصرية تنسجم مع روح الأغنية، وتُبرز الحضور الفني المميز لصابر الرباعي ضمن قالب سينمائي يجمع بين الإحساس والرقي.