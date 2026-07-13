تحذير جديد .. عادة يفعلها الملايين أثناء النوم قد تسبب الحساسية وجفاف الحلق والعينين

هل النوم مع تشغيل المروحة طوال الليل آمن؟ تعرف على أحدث التحذيرات الطبية، ومن هم الأشخاص الأكثر عرضة للمضاعفات، وكيف تستخدم المروحة بطريقة صحية.

عادة يفعلها الملايين أثناء النوم قد تسبب الحساسية وجفاف الحلق والعينين

مع ارتفاع درجات الحرارة، يلجأ كثير من الأشخاص إلى تشغيل المروحة طوال ساعات الليل للحصول على نوم هادئ، إلا أن خبراء الصحة يؤكدون أن هذه العادة ليست خطيرة على الجميع، لكنها قد تتحول إلى مشكلة صحية لدى بعض الفئات، خاصة المصابين بالحساسية أو الربو أو جفاف العين.

دراسة حديثة توضح الحقيقة

أشارت مراجعة طبية حديثة نشرتها Healthline وتم تحديثها في 30 أبريل 2026، بالاستناد إلى مراجعة طبية من اختصاصيي النوم، إلى أن النوم مع تشغيل المروحة طوال الليل لا يسبب المرض في حد ذاته، لكنه قد يؤدي إلى جفاف الأنف والحلق والعينين، كما قد يزيد من أعراض الحساسية نتيجة تحريك الغبار وحبوب اللقاح داخل الغرفة.

عادة يفعلها الملايين أثناء النوم قد تسبب الحساسية وجفاف الحلق والعينين

كما أوضحت مؤسسة Sleep Foundation في تحديثها لعام 2025 أن استخدام المروحة يعد آمنًا لمعظم الأشخاص، لكنه قد يسبب مشكلات لمن يعانون من الحساسية أو أمراض الجهاز التنفسي إذا كانت المروحة أو الغرفة غير نظيفتين.

متى تصبح المروحة خطرًا على الصحة؟

يحذر الأطباء من استمرار تشغيل المروحة طوال الليل في الحالات التالية:

الإصابة بحساسية الأنف أو حساسية الصدر.

مرضى الربو.

الأشخاص الذين يعانون من جفاف العين.

من لديهم التهاب مزمن في الجيوب الأنفية.

أصحاب البشرة شديدة الجفاف.

فهؤلاء قد يلاحظون زيادة في العطس، وانسداد الأنف، والسعال، أو الشعور باحتقان الحلق عند الاستيقاظ صباحًا نتيجة تدفق الهواء المستمر.

أضرار النوم مع تشغيل المروحة طوال الليل

عادة يفعلها الملايين أثناء النوم قد تسبب الحساسية وجفاف الحلق والعينين

تشمل أبرز الأعراض التي قد تظهر لدى بعض الأشخاص:

جفاف الفم والحلق.

جفاف العينين وتهيجهما.

زيادة أعراض الحساسية.

تحريك الأتربة والعوالق الدقيقة داخل الغرفة.

الشعور بآلام أو تيبس في عضلات الرقبة والكتفين إذا كان الهواء موجهًا مباشرة إلى الجسم.

ويؤكد الخبراء أن هذه الأعراض تختلف من شخص لآخر، ولا تعني أن المروحة نفسها تسبب الأمراض أو نزلات البرد، إذ إن نزلات البرد تنتج عن الفيروسات وليس عن الهواء المتحرك.

هل للمروحة فوائد أثناء النوم؟

عادة يفعلها الملايين أثناء النوم قد تسبب الحساسية وجفاف الحلق والعينين

رغم هذه التحذيرات، فإن للمروحة فوائد عديدة عند استخدامها بالشكل الصحيح، منها:

خفض حرارة الجسم أثناء النوم.

تحسين جودة النوم في الأجواء الحارة.

توفير ضوضاء بيضاء تساعد بعض الأشخاص على النوم بسرعة.

تحسين دوران الهواء داخل الغرفة.

ولهذا يؤكد الخبراء أن المشكلة ليست في المروحة نفسها، وإنما في طريقة استخدامها وحالة الشخص الصحية.

كيف تستخدم المروحة بطريقة آمنة؟

للحصول على فوائد المروحة وتقليل أضرارها، ينصح الأطباء بـ: