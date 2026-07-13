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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تعرف على أرخص سيارة زيرو في السوق المصرية

سوزوكي ألتو
سوزوكي ألتو
كريم عاطف
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طرحت علامة سوزوكي في مصر، السيارة سوزوكي ألتو الجديدة في السوق المحلية، وتتوفر السيارة عبر فئة واحدة من التجهيزات.

تعتمد سوزوكي ألتو على محرك بنزين سعة 1.0 لتر، ويتصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، وتستهلك السيارة وقود بنحو 3.5 لتر لكل 100 كيلو/متر

حصلت السيارة على مجموعة من التجهيزات الأساسية التي تلبي احتياجات الاستخدام اليومي، حيث تضم إضاءة داخلية للمقصورة بثلاث نقاط، وحاجبي شمس للسائق والراكب الأمامي، بالإضافة إلى مقابض إمساك للراكب الأمامي والركاب في الصف الخلفي.

كما زودت السيارة بحاملين للأكواب وحاملين للزجاجات في الأمام، وجيوب تخزين بالأبواب الأمامية، ومنفذ كهرباء 12 فولت، وذراع داخلي لفتح غطاء الوقود، إلى جانب مقابض أبواب داخلية باللون الأسود.

وتضم المقصورة مقاعد مكسوة بالقماش، مع مساند رأس مدمجة للمقاعد الأمامية، بينما يأتي المقعد الخلفي بتصميم المقعد المتصل، مع ثلاثة مساند رأس منفصلة للركاب.

تأتي سوزوكي ألتو مزودة بنظام صوتي يضم سماعتين،بالإضافة إلى تقنية Bluetooth، بالإضافة إلى منفذ USB.

تضم السيارة حزمة من تجهيزات السلامة، تشمل نظام مانع انغلاق المكابح ABS، وبرنامج الثبات الإلكتروني ESP، وحساسات ركن خلفية، إلى جانب وسادتين هوائيتين أماميتين، ووسادتين جانبيتين، ووسادتين ستائريتين.

كما زُودت بأحزمة أمان ثلاثية النقاط للمقاعد الأمامية مع شدادات، وأحزمة أمان ثلاثية النقاط للمقاعد الخلفية، فضلًا عن نقاط تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX، وقفل أمان للأطفال بالأبواب الخلفية.


أما عن سعر السيارة سوزوكي ألتو الجديدة في السوق المصرية، فتاتي بسعر رسمي يبلغ 535 ألف جنيه.

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تعرف على أرخص سيارة زيرو في السوق المصرية

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